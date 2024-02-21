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В Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке, который финансировал "ДНР"

Украина, Среда 21 февраля 2024 15:32
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В Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке, который финансировал "ДНР" Архивное фото: В Украине задержали совладельца литейного завода в Макеевке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали одного из совладельцев литейного завода, который работает в оккупированной Макеевке и финансирует боевиков "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали дела

Правоохранители сообщили о подозрении двум совладельцам литейного завода в Макеевке Донецкой области и двум работницам завода по факту финансирования террористической организации "ДНР".

Два совладельца литейного завода в Макеевке отец и сын организовали работу завода после начала временной оккупации региона в 2014 году.

Предприятие перерегистрировали в соответствии с требованиями "новой власти", продукцию вывозили в РФ, при этом в документах указывали другого производителя. Впоследствии ее сбывали в России и через фирмы-прокладки в Украине.

Фото: Задержание (dbr.gov.ua)

Работницы завода готовили необходимые документы для вывоза продукции с оккупированных территорий, заключали контракты, осуществляли коммуникацию по продажам. Также предприятие продолжало платить налоги, но уже в бюджет боевиков. Всего было уплачено почти 37 млн российских рублей.

Что им грозит

15 февраля 2024 года один из совладельцев - отец, который находился в Украине, был разоблачен и ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Его сыну и двум работницам завода о подозрении было сообщено заочно, поскольку они до сих пор находятся на оккупированных территориях.

Все четверо фигурантов подозреваются в финансировании терроризма, совершенном организованной группой. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Кто еще участвовал в схеме

В ГБР сообщили, что к незаконной работе литейного завода также приобщался руководитель предприятия и фирм "прокладок".

В мае 2023 года он был задержан и сообщено о подозрении организатору схемы, а также одному из директоров и главному бухгалтеру частного предприятия из Житомирской области.

В октябре 2023 года правоохранители сообщили о подозрении генеральному директору из-за уплаты миллионных налогов "ДНР". За эти средства террористы имели возможность утверждать свою власть в регионе и продолжать воевать против украинцев. Расследование в отношении них завершено и направлено в суд.

Выявление оккупантов и предателей

Житель Харькова добровольно сотрудничал с Российской Федерацией и помогал наносить удары по энергетической системе Украины. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Также российский военный приговорен к 11 годам тюрьмы за обстрел из танка больницы в Тростянце Сумской области.

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