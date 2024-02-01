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Хотела стать продавщицей для шпионажа за ВСУ: задержана подруга чиновника "ДНР"

Украина, Четверг 01 февраля 2024 11:07
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Хотела стать продавщицей для шпионажа за ВСУ: задержана подруга чиновника "ДНР" Фото: СБУ задержала подругу-шпионку чиновника ДНР (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали подругу главы т.н. "Народного совета ДНР". Женщина планировала стать продавщицей в прифронтовом магазине, чтобы шпионить за ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности разоблачила в Донецкой области еще одного информатора российской военной разведки. Фигурантка была на прямой связи с командиром спецподразделения главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ), который дислоцируется на передовой", - говорится в сообщении.

По указаниям агрессора шпионка собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских войск в районе Бахмута.

Больше всего врага интересовали координаты ключевых опорных пунктов и огневых позиций подразделений ВСУ, участвующих в боевых операциях на восточном фронте.

По имеющимся данным, разведведомости требовались российскому ГРУ для подготовки диверсионных вылазок и корректировки ракетных ударов по боевым позициям украинских войск.

Подруга чиновника "ДНР"

Также оказалось, что женщина знакома и периодически общается с руководителем так называемого "Народного совета" террористической организации "ДНР" Артемом Жогой.

В телефонных разговорах шпионка хвасталась ему тем, что сотрудничает с российской разведкой.

Для максимального сбора разведведомостей она планировала устроиться продавцом в местный магазин недалеко от подразделения украинских защитников.

Правоохранители разоблачили намерения агентки РФ и задержали ее в собственном доме.

Предательница из прифронтового города

Задержанной оказалась жительница Краматорска, которая в соцсетях поддерживала вооруженную агрессию РФ. Таким образом, в июне 2023 года она попала в поле зрения командира спецназа российского ГРУ.

Шпионка направляла разведывательные "отчеты" в виде текстовых файлов и скриншотов электронных карт с отметками украинских объектов.

Обыски и доказательства сотрудничества со спецслужбами РФ

Во время обысков у задержанной изъяли мобильный телефон и компьютер, которые она использовала в разведывательно-подрывной деятельности.

На данный момент правоохранители сообщили фигурантке о подозрении за коллаборационную деятельность.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: задержания и доказательства при обыске сотрудничества Краматорской жительницы со спецслужбами РФ (t.me/SBUkr)

Недавние задержания агентов РФ

Недавно Служба безопасности разоблачила предательницу, информировавшую спецслужбы России о месте базирования наших воинов в Николаевской области.

Также мы сообщали о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Кроме того, правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве.

Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала российского агента, готовившего серию ракетно-артиллерийских ударов врага по штабам ВСУ вблизи Авдеевки.

На днях правоохранители разоблачили информатора ФСБ РФ, который собирал разведданные о Силах обороны в Донецкой области и собирался покончить с собой в случае разоблачения.

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