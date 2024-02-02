Почти 20 украинских полицейских перешли на службу в "ДНР". Им грозит пожизненное
Бывшим украинским правоохранителям из Донецкой области объявили подозрение в госизмене. 18 полицейских перешло на службу в "ДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Кто перешел на сторону врага
В марте 2022 года тогда еще украинские правоохранители прибыли в захваченное армией РФ Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.
Подозреваемые выстроились на плацу под российский гимн, отдали честь военным государства-агрессора и перешли на сторону врага, изменив присяге на верность народу Украины.
Ради властных полномочий в "Мариупольское городское управление МВД ДНР" перешли, в частности:
- инспектор управления кадрового обеспечения;
- старший инспектор отдела оперативного реагирования "КОРД";
- полицейский роты особого назначения ГУНП;
- заместитель начальника отдела полиции по превентивной деятельности;
- инспектор взвода управления патрульной полиции
Не все предатели получили "повышение"
Большинство из указанных лиц получили от оккупантов "карьерные перспективы".
Фото: Предатели (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Так 25-летняя помощница следователя "поднялась" до "в. и. о. следователя Октябрьского района". А преподаватель "Академии полиции" Донецкого государственного университета внутренних дел стал "в. и. о. заместителя командира роты №1 батальона патрульно-постовой службы".
В прокуратуре уточнили, что остальные же подозреваемые преследовали сугубо идеологические мотивы и даже не смогли "выбить" себе повышение.
Им грозит пожизненное
Восемнадцати бывшим сотрудникам Мариупольского РУП и ГУНП в Донецкой области сообщено о подозрении по фактам государственной измены.
Сейчас они уже уволены с занимаемых в правоохранительных органах Украины должностей и объявлены в розыск. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Правоохранители ищут предателей и оккупантов
Сегодня стало известно, что правоохранители установили личности 4-х российских захватчиков, которые во время оккупации Киевской области забивали гражданскими палками и выводили их на расстрел.
Также бывшему командиру севастопольского "Беркута" объявили подозрение в государственной измене. Он помогал россиянам захватить Крым и стал сенатором РФ.
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