Фігуранта справи про корупцію в "Укроборонпромі" відсторонено з 2017, - СБУ

Фото: голова Василь Грицак (РКБ-Україна)

Причетність до корупції в "Укроборонпромі" прокоментували в СБУ

Фігуранта справи про корупції в "Укроборонпромі", співробітника Головного управління СБУ у Києві та області Дмитра Москаленко відсторонено від посади з лютого 2017 року. Про це йдеться в заяві Служби безпеки України.

Повідомляється, що в рамках розпочатого ще в 2016 році кримінального провадження Москаленко затримали співробітники підрозділу внутрішньої безпеки СБУ.

"У відповідності з вимогами законодавства 17 лютого 2017 він був виведений у розпорядження на час досудового розслідування, під час якого СБУ надавала повне сприяння Генпрокуратурі по цій справі. На сьогодні цю справу вже розглядає суд", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у журналістському розслідуванні програми "Наші гроші" йдеться про те, що Москаленко отримував гроші за допомогу у транспортуванні контрабандних військових деталей для продажу на підприємства "Укроборонпрому". В одному з епізодів йдеться про 20 тис. доларів. Крім того, Москаленко нібито отримав автомобіль BMW іншого фігуранта скандалу Андрія Рогози.

Нагадаємо, генпрокурора Юрій Луценко заявив, що НАБУ має відповісти, чи була корупція в "Укроборонпромі".