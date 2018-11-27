В Україні не скасовуватимуть спортивні турніри через воєнний стан

Ілюстративне фото (fcdynamo.kiev.ua)

Однак під час проведення масових спортивних заходів посилюватимуть охорону

Через введення воєнного стану в окремих областях України, жодні спортивні турніри там не скасовуватимуться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра молоді та спорту Ігоря Жданова у Facebook.

Він зазначив, що міністерство продовжить працювати у штатному режимі. Зокрема, будуть реалізовуватися молодіжні заходи та проекти, проводитися та фінансуватися заплановані навчально-тренувальні збори національних збірних команд. Також відбуватимуться виїзди на міжнародні змагання (крім, країни-агресора РФ) та спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи, передбачені на поточний рік.

"Указом президента України не скасовуються жодні спортивні турніри національного та міжнародного рівня, що заплановані до проведення в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Вінницькій областях" - йдеться в повідомленні.

Водночас, рішення щодо участі спортсменів-військовослужбовців та офіцерів ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, МВС, Держприкордонслужби, інших силових відомств у спортивних заходах в умовах воєнного стану приймається їх безпосереднім командуванням.

Також повідомляється, що під час проведення масових спортивних заходів в період дії воєнного стану будуть посилені заходи безпеки.

Раніше у Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заявили, що не скасовуватимуть матч групового етапу Ліги Європи "Ворскла" - "Арсенал" не дивлячись на можливе введення в Україні воєнного стану.

Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів. Воєнний стан вводиться в десяти областях України з 28 листопада строком на 30 днів.