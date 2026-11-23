Геймер с чипом Neuralink прошел GTA 6 без кнопок: как он управлял игрой
Neuralink показала, как участник клинического испытания проходит миссию в GTA 6 без геймпада и нажатия кнопок. Пациент управлял персонажем с помощью мозгового импланта.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на сообщение Neuralink на платформе X.
Что известно?
На опубликованном видео показана игра, поверх которой отображаются сигналы от имплантированного чипа и виртуальный геймпад.
Система считывает мозговую активность и превращает ее в команды, благодаря которым человек может управлять персонажем в реальном времени.
С помощью чипа игрок может выполнять все основные игровые действия:
- участвовать в боях и стрельбе;
- управлять транспортом;
- летать.
Playing GTA VI with a Neuralink pic.twitter.com/ViFjXK9OSV— Neuralink (@neuralink) November 20, 2026
На видео заметны незначительные физические движения участника, в том числе касания пальцем, однако в компании отмечают, что полный контроль над игрой обеспечивает именно имплант.
Сам геймер описал возможность проходить GTA 6 таким образом как "достаточно дикую" и назвал чип "порталом в мир".
Как работает нейроинтерфейс Telepathy?
В основе технологии лежит система Telepathy, предназначенная для считывания мозговой активности и превращения ее в цифровые сигналы.
При предварительном обучении алгоритм определяет, какие именно нейронные импульсы соответствуют конкретным командам - например, нажатию определенной кнопки.
Физические движения для этого не требуются: пользователю достаточно представить нужное действие, после чего имплант передает считываемый сигнал на компьютер или игровую консоль.
Читайте больше: Прорыв от Neuralink: сигналы мозга впервые превратили в голос
Что это изменяет для пациента и на каком этапе разработка?
По словам участника тестирования, до установки чипа его выбор ограничивался играми, где требовались лишь простые нажатия на экране iPad.
С имплантом ему стал доступен гораздо более широкий набор игровых механик - сам мужчина назвал это будущим.
В Neuralink уточняют, что их нейроинтерфейсы до сих пор находятся на этапе исследований и еще не получили одобрения регуляторов. Пока технология доступна исключительно добровольцам в рамках клинических испытаний.