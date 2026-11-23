Neuralink показала, как участник клинического испытания проходит миссию в GTA 6 без геймпада и нажатия кнопок. Пациент управлял персонажем с помощью мозгового импланта.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на сообщение Neuralink на платформе X .

Что известно?

На опубликованном видео показана игра, поверх которой отображаются сигналы от имплантированного чипа и виртуальный геймпад.

Система считывает мозговую активность и превращает ее в команды, благодаря которым человек может управлять персонажем в реальном времени.

С помощью чипа игрок может выполнять все основные игровые действия:

участвовать в боях и стрельбе;

управлять транспортом;

летать.

Playing GTA VI with a Neuralink pic.twitter.com/ViFjXK9OSV — Neuralink (@neuralink) November 20, 2026

На видео заметны незначительные физические движения участника, в том числе касания пальцем, однако в компании отмечают, что полный контроль над игрой обеспечивает именно имплант.

Сам геймер описал возможность проходить GTA 6 таким образом как "достаточно дикую" и назвал чип "порталом в мир".

Как работает нейроинтерфейс Telepathy?

В основе технологии лежит система Telepathy, предназначенная для считывания мозговой активности и превращения ее в цифровые сигналы.

При предварительном обучении алгоритм определяет, какие именно нейронные импульсы соответствуют конкретным командам - например, нажатию определенной кнопки.

Физические движения для этого не требуются: пользователю достаточно представить нужное действие, после чего имплант передает считываемый сигнал на компьютер или игровую консоль.

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Что это изменяет для пациента и на каком этапе разработка?

По словам участника тестирования, до установки чипа его выбор ограничивался играми, где требовались лишь простые нажатия на экране iPad.

С имплантом ему стал доступен гораздо более широкий набор игровых механик - сам мужчина назвал это будущим.

В Neuralink уточняют, что их нейроинтерфейсы до сих пор находятся на этапе исследований и еще не получили одобрения регуляторов. Пока технология доступна исключительно добровольцам в рамках клинических испытаний.