Мировой релиз Grand Theft Auto 6 установил новые рекорды глобального интернет-трафика и одновременного количества зрителей на Twitch, YouTube и Kick.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Variety .

Рекорд мирового интернет-трафика

Игра вышла по всему миру в полночь в четверг, 19 ноября, на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X и S.

По данным оператора точек обмена интернет-трафиком DE-CIX, вечером в среду, 18 ноября, в 20:20 по центральноевропейскому времени пропускная способность в его глобальных узлах достигла рекордных 33,03 терабита в секунду.

Общий объем передачи данных при запуске GTA 6 оказался на 25 процентов выше, чем в типичную неделю. Предыдущие рекорды трафика также зафиксировали при предварительной загрузке игры в прошлом году.

Вечером в среду повышенный трафик зафиксировали в ряде крупных узлов по всему миру:

Франкфурт: 22,15 терабит в секунду.

Нью-Йорк: 2,44 терабита в секунду.

Мадрид: 1,43 терабита в секунду.

Дубай: 1,25 терабита в секунду.

Чикаго: 1,22 терабита в секунду.

Сингапур: 627 гигабит в секунду.

Лиссабон: 79,9 гигабита в секунду.

Рекорды просмотров на Twitch, YouTube и Kick

Релиз игры также вызвало беспрецедентное количество просмотров прямых трансляций. Зрители массово следили за сдержанными игроками, начиная с Новой Зеландии, где доступ к игре открылся в среду, 18 ноября, в 6:00 по восточному времени США.

По предварительным данным аналитической компании Streams Charts, на пике трансляции GTA 6 одновременно смотрели 7,91 миллиона зрителей на разных платформах.

Twitch : 3,31 миллиона зрителей.

: 3,31 миллиона зрителей. YouTube : 3,22 миллиона зрителей.

: 3,22 миллиона зрителей. Kick: 1,50 миллиона зрителей.

По данным Streams Charts, GTA 6 обошла League of Legends и установила абсолютный рекорд по пиковому количеству зрителей в истории Twitch.

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Стремительный рост аудитории за первые часы

По статистике Twitch, уже в течение первых шести часов после запуска игры в Новой Зеландии трансляции за GTA 6 превзошли рекорд игры Valorant 2020 года, составивший 1,7 миллиона одновременных зрителей.

Общее количество просмотров на Twitch выросло на 111 процентов по сравнению с предыдущей неделей.

Через несколько часов после старта пользователи просмотрели десятки миллионов часов трансляций GTA 6 - у Twitch этот показатель сравнили с более чем 1500 годами непрерывного просмотра.