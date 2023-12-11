В Феодосии мощный пожар с черным дымом (видео)

Масштабный пожар вспыхнул в Феодосии во временно оккупированном Крыму утром 11 декабря. В городе заметили черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Пока неизвестно, где именно вспыхнул пожар. Но в сети опубликовали кадры с места инцидента.

На видео можно увидеть, что пожар достаточно мощный, он сопровождается сильным задымлением. Черный дым виднеется издалека.

Оккупационные власти захваченной россиянами Феодосии пока не комментировали ситуацию в городе.

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышат взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Украинские разведчики уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Так, недавно ГУР Минобороны провело спецоперацию, в рамках которой обращение президента Владимира Зеленского было показано в Крыму.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что деоккупировать Крым будет легче, чем Донбасс. По его словам, речь идет не только об освобождении территорий, но и о настроениях населения.

Напомним, что командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" дал интервью РБК-Украина, где рассказал о деталях операций ГУР.