ua en ru
Пн, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Феодосии мощный пожар с черным дымом (видео)

Феодосия, Понедельник 11 декабря 2023 09:38
UA EN RU
В Феодосии мощный пожар с черным дымом (видео) Фото: в Феодосии сильный пожар 11 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар вспыхнул в Феодосии во временно оккупированном Крыму утром 11 декабря. В городе заметили черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Пока неизвестно, где именно вспыхнул пожар. Но в сети опубликовали кадры с места инцидента.

На видео можно увидеть, что пожар достаточно мощный, он сопровождается сильным задымлением. Черный дым виднеется издалека.

Оккупационные власти захваченной россиянами Феодосии пока не комментировали ситуацию в городе.

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышат взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Украинские разведчики уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Так, недавно ГУР Минобороны провело спецоперацию, в рамках которой обращение президента Владимира Зеленского было показано в Крыму.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что деоккупировать Крым будет легче, чем Донбасс. По его словам, речь идет не только об освобождении территорий, но и о настроениях населения.

Напомним, что командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" дал интервью РБК-Украина, где рассказал о деталях операций ГУР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Феодосия Крим Пожар
NEWS
Баллистические ракеты и почти 20 "Шахедов": силы ПВО уничтожили все вражеские цели
Баллистические ракеты и почти 20 "Шахедов": силы ПВО уничтожили все вражеские цели
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО