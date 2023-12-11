ua en ru
Пн, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Феодосії потужна пожежа з чорним димом (відео)

Феодосія, Понеділок 11 грудня 2023 09:38
UA EN RU
У Феодосії потужна пожежа з чорним димом (відео) Фото: у Феодосії сильна пожежа 11 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула у Феодосії у тимчасово окупованому Криму зранку 11 грудня. У місті помітили чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Поки невідомо, де саме спалахнула пожежа. Але у мережі опублікували кадри з місця інциденту.

На відео можна побачити, що пожежа досить потужна, вона супроводжується сильним задимленням. Чорний дим видко здалеку.

Окупаційна влада захопленої росіянами Феодосії поки не коментувала ситуацію у місті.

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Українські розвідники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Так, нещодавно ГУР Міноборони провело спецоперацію, у рамках якої звернення президента Володимира Зеленського показали у Криму.

Крім того, президент України Володимир Зеленський висловив думку, що деокупувати Крим буде легше, ніж Донбас. За його словами, йдеться не лише про звільнення територій, але й загалом про настрої населення.

Нагадаємо, що командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" давав інтерв'ю РБК-Україна, де розповів про деталі операцій ГУР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Феодосия Крым Пожежа
NEWS
Балістичні ракети та майже 20 "Шахедів": сили ППО знищили всі ворожі цілі
Балістичні ракети та майже 20 "Шахедів": сили ППО знищили всі ворожі цілі
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО