Федорова уволили с должностей первого вице-премьера и главы Минцифры

Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная Рада проголосовала за увольнение первого вице-премьера - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Его отставку поддержали 270 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Голосование по фракциям:

  • "Слуга народа" - "за" 186, "против" 0, "воздержался" 2, не голосовали - 16;
  • "Европейская Солидарность" - "за" 0, "против" 0, "воздержался" 21, не голосовали - 2;
  • "Батькивщина" - "за" 16, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 1;
  • "Платформа за жизнь и мир" - "за" 15, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 2;
  • "Голос" - "за" 0, "против" 2, "воздержался" 11, не голосовали - 2;
  • "Восстановление Украины" - "за" 11, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 0;
  • Партия "За будущее" - "за" 13, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 0;
  • "Доверие" - "за" 17, "против" 0, "воздержался" 0, не голосовали - 1.

Переход Федорова в Минобороны

Еще 2 января президент Владимир Зеленский предложил Федорову возглавить Министерство обороны, а Денису Шмыгалю - перейти на должность вице-премьер-министра и главу Минэнерго.

Уже на следующий день, 3 января стало известно, что в Верховную Раду поступили заявления об отставке Шмыгаля и Федорова.

Профильный комитет парламента поддержал их увольнение.

Накануне Зеленский провел встречу с Федоровым, во время которой они обсудили новый формат работы Министерства обороны. Президент подчеркнул, что главным приоритетом остается технологическое преимущество, которое помогает сохранять жизни украинских военных.

Президент также отметил, что Минцифра с начала полномасштабной войны играла важную роль во внедрении оборонных инноваций.

По словам главы государства, этот опыт должны масштабировать уже на уровне Министерства обороны. Ожидается, что Федоров в ближайшее время представит свои предложения по изменениям в ведомстве.

Кадровые изменения во власти

В начале 2026 года президент Украины начал масштабную ротацию в высших звеньях власти. В частности, Кирилла Буданова назначили руководителем Офиса президента, а его заместителем стал бывший первый заместитель главы МИД Сергей Кислица.

Вместо Буданова новым главой ГУР МО назначен Олег Иващенко, также изменен глава ГПСУ, ряда областных военных администраций. А вместо Василия Малюка временным главой СБУ стал Евгений Хмара.

Президент объяснил кадровые изменения необходимостью подготовить государство к любому сценарию развития войны. По его словам, Украина стремится к дипломатическому результату, однако должна быть готова к ситуации, в которой Россия сорвет переговоры, что потребует дальнейшего усиления обороны и Вооруженных сил.

 

Напомним, Михаил Федоров руководил Министерством цифровой трансформации уже шестой год. Самый молодой министр в украинском правительстве пришел из digital-сферы и поставил себе цель перевести все государственные услуги онлайн.

На этой должности он инициировал и реализовал ключевой проект по цифровизации государства, в частности платформу и приложение "Дія", которые позволили десяткам миллионов украинцев получать государственные услуги онлайн через смартфон.

Больше о биографии и карьере Михаила Федорова - в отдельном в материале РБК-Украина.

