Федорова уволили с должностей первого вице-премьера и главы Минцифры

Верховная Рада проголосовала за увольнение первого вице-премьера - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Его отставку поддержали 270 народных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Голосование по фракциям:
Еще 2 января президент Владимир Зеленский предложил Федорову возглавить Министерство обороны, а Денису Шмыгалю - перейти на должность вице-премьер-министра и главу Минэнерго.
Уже на следующий день, 3 января стало известно, что в Верховную Раду поступили заявления об отставке Шмыгаля и Федорова.
Профильный комитет парламента поддержал их увольнение.
Накануне Зеленский провел встречу с Федоровым, во время которой они обсудили новый формат работы Министерства обороны. Президент подчеркнул, что главным приоритетом остается технологическое преимущество, которое помогает сохранять жизни украинских военных.
Президент также отметил, что Минцифра с начала полномасштабной войны играла важную роль во внедрении оборонных инноваций.
По словам главы государства, этот опыт должны масштабировать уже на уровне Министерства обороны. Ожидается, что Федоров в ближайшее время представит свои предложения по изменениям в ведомстве.
В начале 2026 года президент Украины начал масштабную ротацию в высших звеньях власти. В частности, Кирилла Буданова назначили руководителем Офиса президента, а его заместителем стал бывший первый заместитель главы МИД Сергей Кислица.
Вместо Буданова новым главой ГУР МО назначен Олег Иващенко, также изменен глава ГПСУ, ряда областных военных администраций. А вместо Василия Малюка временным главой СБУ стал Евгений Хмара.
Президент объяснил кадровые изменения необходимостью подготовить государство к любому сценарию развития войны. По его словам, Украина стремится к дипломатическому результату, однако должна быть готова к ситуации, в которой Россия сорвет переговоры, что потребует дальнейшего усиления обороны и Вооруженных сил.
Напомним, Михаил Федоров руководил Министерством цифровой трансформации уже шестой год. Самый молодой министр в украинском правительстве пришел из digital-сферы и поставил себе цель перевести все государственные услуги онлайн.
На этой должности он инициировал и реализовал ключевой проект по цифровизации государства, в частности платформу и приложение "Дія", которые позволили десяткам миллионов украинцев получать государственные услуги онлайн через смартфон.
Больше о биографии и карьере Михаила Федорова - в отдельном в материале РБК-Украина.