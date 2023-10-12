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Федоров заявил о готовности к переписи населения

Четверг 12 октября 2023 15:38
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Федоров заявил о готовности к переписи населения Фото: Михаил Федоров, глава Минцифры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине готовы провести перепись населения с применением различных современных цифровых средств для верификации и формирования реестров. Это позволит минимизировать дублирование информации государственными органами при сборе данных.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова в ходе выступления на Kyiv International Economic Forum.

Глава Минцифры отметил, что планы о проведении переписи населения в этом году действительно были.

"Мы планировали его делать вместе с Apple. И тоже там должны были быть инновации", - отметил он.

Чиновник напомнил, что недавно Верховная Рада приняла закон, который позволил проводить "нулевой этап" переписи.

"По сути, это такой цифровой первый шаг, когда мы верифицируем в реестрах информацию. Реестровая перепись. И уже понимаем количество людей, определенную структуру и т.п. в разных разрезах", - сказал он.

Федоров добавил, что сегодня "у нас есть четкое понимание", как проводить современную перепись населения.

"Чтобы меньше людей ходило по квартирам, и максимум все было собрано в режиме онлайн или человек мог добавить всю информацию через "Дію" в несколько кликов", - утверждает министр.

Так, удалось разобраться с распределением таких данных, персонализацией, и как это сделать правильно "по всем канонам Евростата и вообще статистике мировой".

"Поэтому мы готовы к переписи населения. Но мы уже сейчас делаем определенные этапы регистровой переписи, когда верифицируется информация в реестрах и появляется качественная информация", - заявил Федоров.

Минцифры вводит определенный цифровой идентификатор, который начинает верифицировать данные, и таким образом государственные органы перестают собирать дублированную информацию, пояснил он.

Напомним, ранее глава Минцифры Михаил Федоров рассказал о намерении привлечь к послевоенной переписи населения Украины компанию Apple.

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Михаил Федоров Перепись населения
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