Компанию Apple привлекут к послевоенной переписи населения Украины, - Федоров
Министерство цифровой трансформации планирует привлечь к послевоенной переписи населения Украины компанию Apple.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
После победы Украины в войне против Российской Федерации будет проводиться перепись населения, к которой планирует присоединиться Министерство цифровой трансформации. Министерство стремится к переосмыслению и упрощению процесса.
"Много информации можно получить благодаря верификации в реестрах, чтобы не дергать наших граждан и не спрашивать то, что и так можно увидеть благодаря деперсонализированной синхронизации определенных реестров. Это будет одна из самых современных и инновационных переписей населения в мире", - отметил Федоров.
Ранее мы сообщали, есть ли законные основания рассылать украинцам повестки в мессенджерах.
Напомним, в Украине работают над созданием реестра уклоняющихся от мобилизации.
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