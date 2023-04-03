Компанию Apple привлекут к послевоенной переписи населения Украины, - Федоров

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон .

После победы Украины в войне против Российской Федерации будет проводиться перепись населения, к которой планирует присоединиться Министерство цифровой трансформации. Министерство стремится к переосмыслению и упрощению процесса.

"Много информации можно получить благодаря верификации в реестрах, чтобы не дергать наших граждан и не спрашивать то, что и так можно увидеть благодаря деперсонализированной синхронизации определенных реестров. Это будет одна из самых современных и инновационных переписей населения в мире", - отметил Федоров.