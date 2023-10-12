Федоров заявив про готовність до перепису населення

В Україні готові провести перепис населення із застосуванням різних сучасних цифрових засобів для верифікації та формування реєстрів. Це дозволить мінімізувати дублювання інформації державними органами під час збору даних.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова під час виступу на Kyiv International Economic Forum .

Глава Мінцифри зазначив, що плани щодо проведення перепису населення цього року справді були.

"Ми планували його робити разом з Apple. І теж там мали бути інновації", - зазначив він.

Чиновник нагадав, що нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, який дозволив проводити "нульовий етап" перепису.

"По суті це такий цифровий перший крок, коли ми верифікуємо в реєстрах інформацію. Реєстровий перепис. І вже розуміємо кількість людей, певну структуру тощо в різних розрізах", - сказав він.

Федоров додав, що сьогодні "у нас є чітке розуміння", як проводити сучасний перепис населення.

"Щоб менше людей ходило по квартирах, і максимум все було зібрано в режимі онлайн, або людина могла додати всю інформацію через "Дію" в кілька кліків", - стверджує міністр.

Так вдалося розібратися з розподілом таких даних, персоналізацією, та як це зробити правильно "за всіма канонами Євростату і взагалі статистикою світовою".

"Тому ми готові до перепису населення. Але ми вже зараз робимо певні етапи реєстрового перепису, коли верифікується інформація в реєстрах і з'являється якісна інформація", - заявив Федоров.

Мінцифри запроваджує певний цифровий ідентифікатор, який починає верифікувати дані, і таким чином державні органи перестають збирати дубльовану інформацію, пояснив він.