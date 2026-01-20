Федоров: стратегическая цель Украины - 50 тысяч потерь РФ ежемесячно

Одна из стратегических целей Украины в войне - это наносить России потери на уровне 50 тысяч военных ежемесячно. Сейчас Украина уже приблизилась к этому показателю.
Как сообщает РБК-Украина, об этом отметил министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи с медиа.
По словам Федорова, в прошлом месяце Силы обороны ликвидировали 35 тысяч российских военных, и все эти потери имеют видеоподтверждение.
"Стратегическая цель - убивать 50 тысяч россиян в месяц. Если мы достигнем этого показателя, увидим, что будет с врагом", - подчеркнул министр.
Он добавил, что Россия воспринимает людей как расходный ресурс, однако проблемы с его восстановлением уже становятся очевидными.
В формировании военной стратегии Украина сотрудничает с международными аналитическими центрами - CSIS, RAND и британским RUSI, а также активно привлекает военных с реальным боевым опытом.
Кроме того, Минобороны имеет собственное боевое подразделение, которое участвует в боях, что позволяет принимать решения на основе реальной ситуации на фронте, а не кабинетных отчетов.
Федоров отметил, что Министерство обороны владеет детальными и верифицированными данными о потерях врага благодаря системе Армия дронов.Бонус (еБалы - ред.), которая стала ключевым инструментом учета поражений.
Украина, по его словам, четко понимает:
"Мы знаем о войне с поля боя, а не из кабинетов. Но война - это не только боевые действия, это также менеджмент, логистика, снабжение, когнитивная война", - говорит он.
Федоров напомнил, что Украина первой запустила масштабный R&D в режиме реального времени - в частности по перехватчикам дронов. Уже в этом месяце в войско будет поставлено 40 тысяч перехватчиков.
Также среди ключевых достижений:
Министр подчеркнул, что президент Владимир Зеленский поставил четкую задачу - сделать цену войны для России такой, которую она не сможет выдержать. Речь идет об остановке врага в небе и на земле, усилении асимметричных и киберударов, а также давлении на российскую экономику.
"Дипломаты занимаются собственным треком, но параллельно мы должны делать свое", - подытожил Федоров.
Недавно британская разведка обнародовала новые данные о масштабах потерь российской армии в войне против Украины. Цифры свидетельствуют о резком росте человеческих потерь на фоне активных наступлений РФ в конце 2025 года.
По последним данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 228 570 человек.