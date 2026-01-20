Федоров: стратегічна ціль України - 50 тисяч втрат РФ щомісяця

Стратегічна ціль

За словами Федорова, минулого місяця Сили оборони ліквідували 35 тисяч російських військових, і всі ці втрати мають відеопідтвердження.

"Стратегічна ціль - убивати 50 тисяч росіян на місяць. Якщо ми досягнемо цього показника, побачимо, що буде з ворогом", - наголосив міністр.

Він додав, що Росія сприймає людей як витратний ресурс, однак проблеми з його відновленням уже стають очевидними.

Західні консультанти та власний бойовий досвід

У формуванні воєнної стратегії Україна співпрацює з міжнародними аналітичними центрами - CSIS, RAND та британським RUSI, а також активно залучає військових із реальним бойовим досвідом.

Крім того, Міноборони має власний бойовий підрозділ, який бере участь у боях, що дозволяє ухвалювати рішення на основі реальної ситуації на фронті, а не кабінетних звітів.

Дані з поля бою і "математика війни"

Федоров зазначив, що Міністерство оборони володіє детальними та верифікованими даними про втрати ворога завдяки системі Армія дронів.Бонус (єБали - ред.), яка стала ключовим інструментом обліку уражень.

Україна, за його словами, чітко розуміє:

які підрозділи та види зброї найефективніші;

на яку глибину завдаються ураження;

скільки живої сили й техніки знищується щодня.

"Ми знаємо про війну з поля бою, а не з кабінетів. Але війна - це не лише бойові дії, це також менеджмент, логістика, постачання, когнітивна війна", - каже він.

Дрони, перехоплювачі та оборонні інновації

Федоров нагадав, що Україна першою запустила масштабний R&D у режимі реального часу - зокрема щодо перехоплювачів дронів. Уже цього місяця у військо буде поставлено 40 тисяч перехоплювачів.

Також серед ключових досягнень:

запуск платформи Brave1, найбільшого ангельського інвестора в український defense tech;

відкриття ринків дронів, РЕБів, боєприпасів;

створення маркетплейсу оборонних рішень;

масштабна робота зі Starlink.

Завдання - зробити війну непосильною для РФ

Міністр наголосив, що президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання - зробити ціну війни для Росії такою, яку вона не зможе витримати. Йдеться про зупинку ворога в небі й на землі, посилення асиметричних та кіберударів, а також тиск на російську економіку.

"Дипломати займаються власним треком, але паралельно ми повинні робити своє", - підсумував Федоров.