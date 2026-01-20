Армия РФ стала меньше на 6 танков и свыше тысячи солдат: Генштаб обновил данные по потерям врага
За последние сутки украинские военные зафиксировали очередное увеличение потерь противника, охватывающее личный состав, технику и вооружение на всех направлениях боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
По данным Генштаба ЗСУ, ориентировочные потери противника достигли примерно 1 228 570 человек, что на 1 130 больше по сравнению с предыдущими данными. Авиационный флот врага сократился на 434 самолета и 347 вертолетов, отражая продолжающееся давление на объекты противника с воздуха.
Танки, бронетехника и артиллерия
Танковый парк оккупантов уменьшился до 11 579 единиц (+6 за сутки), боевые бронированные машины — 23 928 (+6 за сутки). Артиллерийские системы составляют 36 393 единицы, что на 60 больше по сравнению с предыдущим днем, а количество реактивных систем залпового огня достигло 1 618 (+1 за сутки).
ПВО, беспилотники и ракеты
Средства ПВО противника увеличились до 1 279 (+1 за сутки), при этом украинские войска уничтожили 925 дронов оперативно-тактического уровня, всего их потери составляют 111 140 единиц (+925 за сутки). Крылатые ракеты противника зафиксированы в количестве 4 163 единицы.
Флот и спецтехника
За сутки противник потерял 28 кораблей и катеров, 2 подводные лодки, 191 единицу автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 единицы специальной техники. Эти данные свидетельствуют о продолжении системного давления на логистику и военную инфраструктуру оккупантов.
Сводка Генштаба ЗСУ демонстрирует системное сокращение возможностей противника и рост эффективности действий украинских войск на всех направлениях боевых действий. Ежедневная фиксация потерь позволяет отслеживать динамику и оценивать последствия для дальнейшего планирования операций.
Напоминаем, что роспропаганда активно распространяет фейки, сгенерированные искусственным интеллектом, якобы от имени украинских военных: по данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, в социальных сетях появились видео, где персонажи, выдающие себя за военных, эмоционально сообщают о якобы нехватке еды и техники.
Отметим, что во время удара по НПЗ "Туапсинский" в Краснодарском крае украинские защитники поразили ключевой элемент инфраструктуры завода. Как сообщили в Генштабе ВСУ, подтверждено уничтожение наливного терминала предприятия.