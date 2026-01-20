ua en ru
Вт, 20 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Армия РФ стала меньше на 6 танков и свыше тысячи солдат: Генштаб обновил данные по потерям врага

Украина, Вторник 20 января 2026 08:00
UA EN RU
Армия РФ стала меньше на 6 танков и свыше тысячи солдат: Генштаб обновил данные по потерям врага Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

За последние сутки украинские военные зафиксировали очередное увеличение потерь противника, охватывающее личный состав, технику и вооружение на всех направлениях боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По данным Генштаба ЗСУ, ориентировочные потери противника достигли примерно 1 228 570 человек, что на 1 130 больше по сравнению с предыдущими данными. Авиационный флот врага сократился на 434 самолета и 347 вертолетов, отражая продолжающееся давление на объекты противника с воздуха.

Танки, бронетехника и артиллерия

Танковый парк оккупантов уменьшился до 11 579 единиц (+6 за сутки), боевые бронированные машины — 23 928 (+6 за сутки). Артиллерийские системы составляют 36 393 единицы, что на 60 больше по сравнению с предыдущим днем, а количество реактивных систем залпового огня достигло 1 618 (+1 за сутки).

ПВО, беспилотники и ракеты

Средства ПВО противника увеличились до 1 279 (+1 за сутки), при этом украинские войска уничтожили 925 дронов оперативно-тактического уровня, всего их потери составляют 111 140 единиц (+925 за сутки). Крылатые ракеты противника зафиксированы в количестве 4 163 единицы.

Флот и спецтехника

За сутки противник потерял 28 кораблей и катеров, 2 подводные лодки, 191 единицу автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 единицы специальной техники. Эти данные свидетельствуют о продолжении системного давления на логистику и военную инфраструктуру оккупантов.

Сводка Генштаба ЗСУ демонстрирует системное сокращение возможностей противника и рост эффективности действий украинских войск на всех направлениях боевых действий. Ежедневная фиксация потерь позволяет отслеживать динамику и оценивать последствия для дальнейшего планирования операций.

Армия РФ стала меньше на 6 танков и свыше тысячи солдат: Генштаб обновил данные по потерям врага

Напоминаем, что роспропаганда активно распространяет фейки, сгенерированные искусственным интеллектом, якобы от имени украинских военных: по данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, в социальных сетях появились видео, где персонажи, выдающие себя за военных, эмоционально сообщают о якобы нехватке еды и техники.

Отметим, что во время удара по НПЗ "Туапсинский" в Краснодарском крае украинские защитники поразили ключевой элемент инфраструктуры завода. Как сообщили в Генштабе ВСУ, подтверждено уничтожение наливного терминала предприятия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Генштаб ВСУ
Новости
Киев снова под ударом, есть перебои со светом и водой: все о последствиях ночной атаки
Киев снова под ударом, есть перебои со светом и водой: все о последствиях ночной атаки
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа