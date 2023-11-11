Федоров рассказал, по каким российским кораблям нанесли удары морские дроны

"Сегодня часть Черноморского флота РФ пошла на дно", - подчеркнул он.

По словам министра, украинские дроны поразили корабли "Адмирал Макаров", "Иван Голубец", "Иван Хурс", "Сергей Котов", "Нефтяной маяк", "Акула" и "Серна".

"Атаками наших дронов восхищается весь мир. И это только начало. Продолжаем развивать и совершенствовать технологию, чтобы вы видели еще больше пораженных российских кораблей в новостях", - добавил министр.

Ликвидация российских кораблей

10 ноября стало известно, что разведчики Главного управления разведки Минобороны провели успешную спецоперацию в Крыму. В поселке Черноморское были поражены два малых десантных корабля, потери в личном составе россиян уточняются.

ГУР подтвердило, что 10 ноября была проведена операция с использованием надводных дронов. Один корабль более старого проекта 1176 года "Акула", другой более новый - проекту 11770 года "Серна" пошли ко дну.

Удар по Керчи

4 ноября во временно оккупированной Керчи в Крыму раздались взрывы. Тогда русские захватчики рассказывали о работе противовоздушной обороны.

Позже украинские военные заявили о том, что Силы обороны ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

Также стало известно, что в результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корвет "Аскольд", который оккупанты собирались спустить на воду и ввести в состав Черноморского флота в декабре этого года.

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ показали фото последствий. Кадры показали, что Силы обороны нанесли значительные повреждения вражескому кораблю "Аскольд".

По имеющейся информации, российский корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.