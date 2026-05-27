Федоров раскрыл оборонные приоритеты Украины перед "Рамштайном"

Итоги переговоров с партнерами

Глава оборонного ведомства провел переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом, министром обороны Великобритании Джоном Гили и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Стороны согласовали ключевые приоритеты оборонной поддержки, чтобы каждое решение максимально точно соответствовало реальным потребностям фронта и усиливало Силы обороны в критических доменах войны.

"Отдельный фокус - усиление ПВО и антибаллистической защиты. Только во время последней массированной атаки россия применила более 30 баллистических ракет за одну ночь. Россия не может достичь успеха на поле боя, поэтому наращивает террор против украинских городов и критической инфраструктуры", - подчеркнул Михаил Федоров.

Ключевые приоритеты к следующему заседанию

Во время переговоров были четко очерчены три главные задачи для усиления украинской армии. Среди них выделены дополнительные взносы в механизм PURL и закупку ракет PAC-3 через JUMPSTART.

Также в фокусе остается поставка артиллерийских боеприпасов повышенной дальности в рамках Чешской инициативы. Отдельное внимание стороны уделили вопросу финансирования производства украинских дронов.

Министр обороны отдельно подчеркнул, что международная поддержка должна быстро трансформироваться в конкретный результат для военных на фронте.

По его словам, параллельно с международными механизмами критически важно сохранять и масштабировать двустороннюю поддержку партнеров для реализации стратегии обороны Украины и усиления технологического преимущества Сил обороны.