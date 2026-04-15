Деньги на PURL и усиление ПВО: Зеленский подвел итоги нового "Рамштайна"

Украина получит новые пакеты военной помощи по итогам встречи в формате "Рамштайн", в частности финансирование дронов, средств ПВО и логистики.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал .

Помощь от партнеров

По словам президента, пять стран-партнеров подтвердили взносы в программу PURL, а Норвегия выделяет более 500 млн долларов на обеспечение украинских бригад беспилотниками и 150 млн долларов на логистику. Нидерланды направят на закупку дронов более 200 млн евро.

Также Бельгия предоставит средства на снаряды и ПВО, а Великобритания и Германия продолжат работу над поставками дронов и развитием возможностей для дальнобойных ударов.

Акцент на ПВО и совместном производстве

Зеленский отметил, что во время встречи партнеры отметили устойчивость украинских бригад на поле боя.

"Есть и четкое понимание наших потребностей в ПВО и в совместном производстве оружия. Главное, чтобы каждое обязательство, о котором объявляется, полноценно и вовремя выполнялось", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что при достаточном обеспечении защиты Россия теряет возможность достигать своих оккупационных целей.