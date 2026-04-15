Деньги на PURL и усиление ПВО: Зеленский подвел итоги нового "Рамштайна"
Украина получит новые пакеты военной помощи по итогам встречи в формате "Рамштайн", в частности финансирование дронов, средств ПВО и логистики.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
Помощь от партнеров
По словам президента, пять стран-партнеров подтвердили взносы в программу PURL, а Норвегия выделяет более 500 млн долларов на обеспечение украинских бригад беспилотниками и 150 млн долларов на логистику. Нидерланды направят на закупку дронов более 200 млн евро.
Также Бельгия предоставит средства на снаряды и ПВО, а Великобритания и Германия продолжат работу над поставками дронов и развитием возможностей для дальнобойных ударов.
Акцент на ПВО и совместном производстве
Зеленский отметил, что во время встречи партнеры отметили устойчивость украинских бригад на поле боя.
"Есть и четкое понимание наших потребностей в ПВО и в совместном производстве оружия. Главное, чтобы каждое обязательство, о котором объявляется, полноценно и вовремя выполнялось", - подчеркнул глава государства.
Президент добавил, что при достаточном обеспечении защиты Россия теряет возможность достигать своих оккупационных целей.
Помощь партнеров и потери РФ
Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что во время попыток наступления российские оккупанты несут колоссальные потери. По его словам, на каждый захваченный квадратный километр украинской земли враг теряет сотни своих солдат.
Также накануне заседания "Рамштайн" Украина согласовала с Бельгией и Испанией усиление ПВО и расширение авиационной поддержки для Воздушных сил ВСУ.
Кроме того, стало известно, что Украина и Германия готовят совместные проекты в сфере противовоздушной обороны, которые касаются разработки и использования новейшего лазерного оружия.