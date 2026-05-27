Федоров розкрив оборонні пріоритети України перед "Рамштайном"

Україна визначила ключові оборонні пріоритети перед наступним засіданням у форматі "Рамштайн". Зосередилися на посиленні ППО, далекобійній артилерії та безпілотниках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова.
Очільник оборонного відомства провів переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Сторони узгодили ключові пріоритети оборонної підтримки, щоб кожне рішення максимально точно відповідало реальним потребам фронту та посилювало Сили оборони в критичних доменах війни.
"Окремий фокус - посилення ППО й антибалістичного захисту. Лише під час останньої масованої атаки росія застосувала понад 30 балістичних ракет за одну ніч. Росія не може досягти успіху на полі бою, тому нарощує терор проти українських міст та критичної інфраструктури", - наголосив Михайло Федоров.
Під час переговорів було чітко окреслено три головні завдання для посилення української армії. Серед них виділено додаткові внески в механізм PURL та закупівлю ракет PAC-3 через JUMPSTART.
Також у фокусі залишається постачання артилерійських боєприпасів підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи. Окрему увагу сторони приділили питанню фінансування виробництва українських дронів.
Міністр оборони окремо підкреслив, що міжнародна підтримка має швидко трансформуватися в конкретний результат для військових на фронті.
За його словами, паралельно з міжнародними механізмами критично важливо зберігати й масштабувати двосторонню підтримку партнерів для реалізації стратегії оборони України та посилення технологічної переваги Сил оборони.
Нагадаємо, 15 квітня 2026 року відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За його підсумками п’ять країн-партнерів підтвердили внески в програму PURL для підтримки Сил оборони.
Зокрема, Норвегія оголосила про виділення понад 500 млн доларів на забезпечення українських бригад безпілотниками та ще 150 млн доларів на логістичні потреби.
Водночас Нідерланди спрямують на закупівлю дронів для ЗСУ понад 200 млн євро. Як зазначив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський, новий "Рамштайн" приніс гроші на PURL та посилення ППО.
Під час засідання також виступив міністр оборони України Михайло Федоров. Він розкрив масштаби ворожих втрат на фронті й наголосив, що Росія втрачає сотні солдатів на кожен квадратний кілометр української землі у спробах наступу.
Окрім цього, про довгострокову підтримку Києва оголосив Берлін. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів подробиці про пакет підтримки ППО України, який спрямований на захист неба і розрахований на кілька років наперед.