Федоров раскрыл "болевую точку" РФ: как экспорт нефти влияет на обстрелы Украины

Россия увеличила экспорт сырой нефти для того, чтобы получить больше денег и покрыть дефицит бюджета из-за войны. Поэтому необходимо ограничивать ее нефтяную переработку и давить на "теневой флот".
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Михаил Федоров заявил на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Минобороны.
"Команда Минобороны активно включается в экономическую войну. Задача - работать над блокированием российского "теневого флота". Взялись за это, как за системный проект, где есть большая ответственная команда и экспертиза", - сказал он.
Федоров отметил, что Минобороны будет активно работать над ограничением переработки нефти в РФ и над другими важными направлениями.
Министр добавил, что уже начато сотрудничество с украинскими и международными институтами, НПО и службами, чтобы объединить их вокруг общей цели.
Фото: Михаил Федоров (инфографика РБК-Украина)
"Россия с конвейера сразу запускает по нам ракеты. Поэтому они увеличили экспорт сырой нефти - им нужен "кэш". У них растет дефицит бюджета. Поэтому нам нужно давить дальше, потому что мы подходим к болевой точке", - подчеркнул Федоров.
Напомним, в начале февраля Еврокомиссия представила проект 20-го пакета санкций против России, который планировали принять до 24 февраля - годовщины полномасштабного вторжения.
Основной акцент новых ограничений направлен на энергетический и финансовый секторы РФ. В частности, предлагается ввести полный запрет на морские услуги для перевозки российской нефти, расширить перечень судов "теневого флота" до 640 и ограничить их обслуживание.
В то же время несколько стран ЕС выступают за смягчение отдельных положений пакета. В частности, дискуссии вызывают предложения по санкциям против иностранных портов и банков, которые, по версии Еврокомиссии, помогают России обходить нефтяные ограничения.
Согласно информации СМИ, беспокойство вызвали возможные санкции против стратегических портов в Грузии и Индонезии.
Кроме того, Италия и Испания, по данным источников, возражают против ограничений в отношении банка на Кубе, который является единственным финансовым учреждением на острове, работающим с иностранной валютой и обслуживающим дипломатов и граждан ЕС.