Федоров раскрыл "болевую точку" РФ: как экспорт нефти влияет на обстрелы Украины

"Команда Минобороны активно включается в экономическую войну. Задача - работать над блокированием российского "теневого флота". Взялись за это, как за системный проект, где есть большая ответственная команда и экспертиза", - сказал он.

Федоров отметил, что Минобороны будет активно работать над ограничением переработки нефти в РФ и над другими важными направлениями.

Министр добавил, что уже начато сотрудничество с украинскими и международными институтами, НПО и службами, чтобы объединить их вокруг общей цели.

Фото: Михаил Федоров (инфографика РБК-Украина)

"Россия с конвейера сразу запускает по нам ракеты. Поэтому они увеличили экспорт сырой нефти - им нужен "кэш". У них растет дефицит бюджета. Поэтому нам нужно давить дальше, потому что мы подходим к болевой точке", - подчеркнул Федоров.