Федоров показал, как украинские FPV-дроны преодолевают РЭБ

"Мы постоянно ищем решение для противодействия враждебному РЭБу, поэтому провели очередной полигон DEMO DAY. Организовали его вместе с заместителем Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, полковником Андреем Лебеденко", - сообщил Федоров.

Министр заметил, что Украина испытала дроны сразу от 20 команд-участников Brave1.

"РЕБостойкие дроны долетают до цели и выполняют боевые задания. Это очень важная для фронта технология, которая увеличит количество успешных поражений", - сказал он.

Федоров также объяснил, что враждебный РЭБ – это одна из главных проблем на фронте. Ведь они сажают украинские БПЛА и не дают им добраться до цели.

"Фронту нужны разные решения для борьбы с РЭБ, и РЕБоустойчивые дроны могут частично решить этот вопрос", - подчеркнул министр.