Федоров показав, як українські FPV-дрони долають РЕБ

"Ми постійно шукаємо рішення для протидії ворожому РЕБу, тому провели черговий полігон DEMO DAY. Організували його разом із заступником Головнокомандувача Збройних сил України, полковником Андрієм Лебеденком", - повідомив Федоров.

Міністр зауважив, що Україна випробувала дрони відразу від 20 команд-учасників Brave1. Під час чого перевірили, як БпЛА працюють на 6-кілометровій ділянці активної роботи засобів РЕБ.

"РЕБостійкі дрони долітають до цілі та виконують бойові завдання. Це дуже важлива для фронту технологія, яка збільшить кількість успішних уражень", - сказав він.

Федоров також пояснив, що ворожий РЕБ це одна з головних проблем на фронті. Адже вони саджають українські БпЛА, та не дають їм дістатися до цілі.

"Фронту потрібні різні рішення для боротьби з РЕБ, і РЕБостійкі дрони можуть частково розв'язати це питання", - підкреслив міністр.