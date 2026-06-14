Федоров озвучил сроки отсрочки после службы в Украине

Федоров отметил, что один из принципов новой контрактной системы - это справедливый учет уже пройденного пути военного. То есть, чем длиннее служба - тем продолжительнее гарантированная отсрочка.

"Для различных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки, которые учитывают боевой опыт и годы службы. Гарантированная для всех - полгода. Далее зависит от того, какой контракт вы заключили и как долго служили в армии", - говорится в сообщении.

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Для понимания ситуации Михаил Федоров привел пример, как будет рассчитываться продолжительность отсрочки.

В частности, если есть гражданский, который подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев, и во время службы провел четыре месяца на боевых - он получает 12 месяцев отсрочки. В то же время вместе с гарантированной отсрочкой - продолжительность документа составит полтора года.

Если же такой контракт подписал действующий военный (в таком случае на 10 месяцев), и который в Силах обороны с 2021 года, тогда добавляется еще по 6 месяцев за год службы с 2022 года и по месяцу за год до 2022-го.

Таким образом, к 1,5 года добавляются еще два года и один месяц, и как результат, после завершения контракта военный будет иметь 3 года и 7 месяцев отсрочки.

"Наша задача - сделать систему военной службы прогнозируемой и справедливой. Те, кто дольше защищал страну, должны получать больше времени на восстановление после завершения службы", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что это касается и тех военных, которые дольше всего находятся в Силах обороны и провели больше всего времени на боевых. Для них до конца года начнется постепенное увольнение со службы.