Украина получила от Евросоюза 3,8 млрд евро на беспилотники

Украина получила от Евросоюза еще 3,8 млрд евро. Эти деньги направят на финансирование украинской армии и оборонного сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

"Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных оборонных потребностей - производство украинских дронов, усиление возможностей ОПК и обеспечение срочных поставок для нужд фронта", - отметила она.

Свириденко рассказала, что транш стал первой чисто оборонной помощью для Украины в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.

Премьер также отметила, что 25 июня в государственный бюджет уже поступило 3,2 миллиарда евро финансовой помощи в рамках этого же займа. Тогда средства были выделены на общую бюджетную поддержку страны.

Таким образом, общий объем финансирования, которое Украина уже получила по этому инструменту, достигла 7 миллиардов евро.

Напомним, уже к середине июля должно состояться заседание Совета директоров МВФ, на котором утвердят следующий транш для Украины. По словам Свириденко, его размер составит 690 млн долларов.