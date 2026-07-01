Федоров назвав термін, який може змінити хід війни, але є важлива умова

Міністр оборони назвав конкретний термін, який може змінити хід війни - і він залежить від того, як швидко діятимуть партнери.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю Politico розповів міністр оборони України Михайло Федоров.

За словами Федорова, Україна має "короткочасну можливість", яку не можна змарнувати. Суть: запустити новий цикл військових інновацій до того, як Росія встигне пристосуватися до нинішнього.

"Нам потрібен наступний рівень допомоги, щоб довести справу до кінця. Якщо ми матимемо достатньо ресурсів, щоб запустити новий цикл військових інновацій до того, як Росія пристосується до нинішнього, це дасть нам ще приблизно шість місяців переваги", - сказав Федоров.

Що потрібно Україні

Міністр наголосив на конкретних пріоритетах - тих видах озброєнь, які найбільш потрібні на передовій:

ракети-перехоплювачі

недорогі ракети та крилаті ракети

безпілотники з реактивними двигунами

"Наша кампанія з нанесення ударів має на меті захистити нашу піхоту, зупинити просування росіян та перешкодити їхньому постачанню. Росіяни вже відчувають це. На деяких ділянках фронту вони сповільнили темпи", - зазначив він.

Федоров навів конкретний приклад, як мала б виглядати допомога. Данія переорієнтувала замовлення зі звичайних 155-міліметрових снарядів на варіанти зі збільшеною дальністю - більш ефективні на передовій.

"Вони швидко підписали контракт і здійснили першу поставку всього за тиждень. Якщо є бажання і сили подолати бюрократію, все можливо", - сказав міністр.

Гроші - на потреби України

Федоров наголосив: підхід до допомоги треба змінити. Важливо фінансувати те, що реально потрібне Україні, а не те, що зручно надавати країнам-донорам.

За його словами, спільно з міжнародними партнерами вже вдалося переспрямувати мільярди доларів саме на найактуальніші потреби.

Окрім зброї, Україна працює над вдосконаленням протиповітряної оборони, мобілізаційною реформою і підвищенням зарплат військовим. Та й ці зміни потребують коштів.

"Сьогодні українська армія є найбільш підготовленою в Європі. Де ще можна знайти війська, здатні знищувати від 30 000 до 35 000 російських солдатів щомісяця?" - додав Федоров.

Чим швидше партнери нададуть зброю, тим більше державних коштів вивільниться для підвищення виплат бійцям - такий розрахунок міністра.

Перший транш від ЄС уже надійшов

Нагадаємо, 30 червня до спеціального фонду держбюджету України надійшло 3,9 мільярда євро від Євросоюзу - перший оборонний транш у рамках програми Ukraine Support Loan.

Кошти спрямують на потреби оборонно-промислового комплексу та термінові фронтові поставки.