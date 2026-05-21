Федоров назвал стратегическую цель Минобороны по защите неба

По его словам, Украина продолжает развивать систему "малой" ПВО, благодаря чему уровень перехвата "Шахедов" значительно улучшился.

Федоров отметил, что процент сбития "Шахедов" дронами-перехватчиками увеличился вдвое за последние четыре месяца, хотя ежемесячно количество этих дронов-камикадзе, которые запускают россияне, увеличивается на 35%.

Министр обороны рассказал, что в течение последних четырех месяцев поставки дронов-перехватчиков выросли в 2,6 раза.

"Улучшение системы защиты неба - это системная работа. Наша стратегическая цель - выйти на стабильный показатель 95% перехвата воздушных целей. Важную роль в этом процессе сыграло внедрение after action review", - подчеркнул он.

Стандартная процедура НАТО

Федоров пояснил, что это стандартная процедура НАТО для детального анализа боевых операций после их завершения и для Украины она стала одним из ключевых элементов построения современной системы ПВО.

"Вместе с воздушными силами и военными после каждой масштабной атаки мы проводим детальный разбор. Смотрим маршрут каждой ракеты и дрона, траектории полета, точки перехвата, технические детали, причины, почему определенные цели не были сбиты, что нужно изменить в работе мобильных групп, РЭБ или дронов-перехватчиков", - отметил министр.

По его словам, after action review непосредственно влияет на то, как перестраивается система ПВО Украины. В частности, как размещаются силы, централизуется управление, назначаются руководители в регионах и выстраивается постоянная структура вместо временных решений.