Федоров назвав стратегічну ціль Міноборони щодо захисту неба

За його словами, Україна продовжує розбудовувати систему "малої" ППО, завдяки чому рівень перехоплення "Шахедів" значно покращився.

Федоров зазначив, що відсоток збиття "Шахедів" дронами-перехоплювачами збільшився вдвічі за останні чотири місяці, хоча щомісячно кількість цих дронів-камікадзе, які запускають росіяни, збільшується на 35%.

Міністр оборони розповів, що протягом останніх чотирьох місяців постачання дронів-перехоплювачів зросло у 2,6 раза.

"Покращення системи захисту неба - це системна робота. Наша стратегічна ціль - вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей. Важливу роль у цьому процесі відіграло впровадження after action review", - наголосив він.

Стандартна процедура НАТО

Федоров пояснив, що це стандартна процедура НАТО для детального аналізу бойових операцій після їх завершення і для України вона стала одним із ключових елементів побудови сучасної системи ППО.

"Разом з повітряними силами та військовими після кожної масштабної атаки ми проводимо детальний розбір. Дивимося маршрут кожної ракети й дрона, траєкторії польоту, точки перехоплення, технічні деталі, причини, чому певні цілі не були збиті, що потрібно змінити в роботі мобільних груп, РЕБ чи дронів-перехоплювачів", - зазначив міністр.

За його словами, after action review безпосередньо впливає на те, як перебудовується система ППО України. Зокрема, як розміщуються сили, централізується управління, призначаються керівники у регіонах та вибудовується постійна структура замість тимчасових рішень.