Федоров назвав стратегічну ціль Міноборони щодо захисту неба

12:30 21.05.2026 Чт
2 хв
На скільки збільшився відсоток збивання "Шахедів" протягом останніх місяців?
Валерій Ульяненко
Фото: Михайло Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Стратегічною ціллю Міністерства оборони України є вихід на стабільне перехоплення 95% повітряних цілей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, присвяченій результатам роботи міністерства.

Читайте також: ЗСУ перейшли в контратаки та досягли найбільших успіхів з часу Курської операції

За його словами, Україна продовжує розбудовувати систему "малої" ППО, завдяки чому рівень перехоплення "Шахедів" значно покращився.

Федоров зазначив, що відсоток збиття "Шахедів" дронами-перехоплювачами збільшився вдвічі за останні чотири місяці, хоча щомісячно кількість цих дронів-камікадзе, які запускають росіяни, збільшується на 35%.

Міністр оборони розповів, що протягом останніх чотирьох місяців постачання дронів-перехоплювачів зросло у 2,6 раза.

"Покращення системи захисту неба - це системна робота. Наша стратегічна ціль - вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей. Важливу роль у цьому процесі відіграло впровадження after action review", - наголосив він.

Стандартна процедура НАТО

Федоров пояснив, що це стандартна процедура НАТО для детального аналізу бойових операцій після їх завершення і для України вона стала одним із ключових елементів побудови сучасної системи ППО.

"Разом з повітряними силами та військовими після кожної масштабної атаки ми проводимо детальний розбір. Дивимося маршрут кожної ракети й дрона, траєкторії польоту, точки перехоплення, технічні деталі, причини, чому певні цілі не були збиті, що потрібно змінити в роботі мобільних груп, РЕБ чи дронів-перехоплювачів", - зазначив міністр.

За його словами, after action review безпосередньо впливає на те, як перебудовується система ППО України. Зокрема, як розміщуються сили, централізується управління, призначаються керівники у регіонах та вибудовується постійна структура замість тимчасових рішень.

Нагадаємо, Росія ухвалила закон, яким фактично визнала, що атаки українських дронів стали однією з найбільших загроз економічним інтересам країни-агресорки у Каспійському морі.

Зазначимо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Збройні сили України наразі є найпотужнішою армією Європи завдяки бойовому досвіду та підтримці союзників.

