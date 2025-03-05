Федоров анонсировал запуск разрешений на оружие в "Дії"

Соответствующее заявление Федоров сделал на брифинге "Цифровые возможности для ветеранов: доступность и уважение". По словам вице-премьера, разрешения на оружие в "Дії" могут появиться уже в марте.

"Я хочу анонсировать услугу в "Дії", которая касается не только ветеранов, однако, думаю, что среди ветеранов она также будет популярной. Это "Разрешение на оружие". В ближайшее время, я надеюсь, что в этом месяце, мы уже ее запустим. Она сейчас в бета-тесте", - сказал Федоров.

Он сообщил, это будет комплексная услуга. Она будет предусматривать не только подачу в "Дії" заявки на получение разрешения на хранение, ношение, приобретение оружия и тому подобное. В приложении также можно будет получить соответствующий документ, чтобы предъявлять при необходимости.

"Не нужно будет с собой носить любые другие разрешительные документы. Только документ в "Дії", QR-код, как всегда", - сказал министр и добавил, что услуга будет доступна для всех украинцев.