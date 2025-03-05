Федоров анонсировал запуск разрешений на оружие в "Дії"

В "Дії" в ближайшее время появятся разрешения на оружие. Услуга сейчас на этапе бета-тестирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, которого цитирует "Укринформ".
Соответствующее заявление Федоров сделал на брифинге "Цифровые возможности для ветеранов: доступность и уважение". По словам вице-премьера, разрешения на оружие в "Дії" могут появиться уже в марте.
"Я хочу анонсировать услугу в "Дії", которая касается не только ветеранов, однако, думаю, что среди ветеранов она также будет популярной. Это "Разрешение на оружие". В ближайшее время, я надеюсь, что в этом месяце, мы уже ее запустим. Она сейчас в бета-тесте", - сказал Федоров.
Он сообщил, это будет комплексная услуга. Она будет предусматривать не только подачу в "Дії" заявки на получение разрешения на хранение, ношение, приобретение оружия и тому подобное. В приложении также можно будет получить соответствующий документ, чтобы предъявлять при необходимости.
"Не нужно будет с собой носить любые другие разрешительные документы. Только документ в "Дії", QR-код, как всегда", - сказал министр и добавил, что услуга будет доступна для всех украинцев.
Напомним, с июня 2023 года в Украине заработал единый реестр оружия. Украинцы получили возможность получить разрешение на оружие без посещения Нацполиции, путем подачи документов через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия. Подробнее о том, как работает реестр - в материале РБК-Украина.
Ранее заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый сообщал, что на руках у украинцев может быть от 2 до 5 миллионов единиц незарегистрированного оружия.
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