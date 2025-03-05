Федоров анонсував запуск дозволів на зброю у "Дії"

Відповідну заяву Федоров зробив на брифінгу "Цифрові можливості для ветеранів: доступність та повага". За словами віцепрем'єра, дозволи на зброю у "Дії" можуть з'явитися вже у березні.

"Я хочу анонсувати послугу у "Дії", яка стосується не тільки ветеранів, проте, думаю, що серед ветеранів вона також буде популярною. Це "Дозвіл на зброю". Найближчим часом, я сподіваюся, що у цьому місяці, ми вже її запустимо. Вона зараз у бета-тест", - сказав Федоров.

Він повідомив, це буде комплексна послуга. Вона передбачатиме не лише подання в "Дії" заявки на отримання дозволу на зберігання, носіння, придбання зброї тощо. У застосунку також можна буде отримати відповідний документ, щоб пред'являти за потреби.

"Не потрібно буде з собою носити будь-які інші дозвільні документи. Тільки документ у "Дії", QR-код, як завжди", - сказав міністр і додав, що послуга буде доступна для всіх українців.