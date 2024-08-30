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У украинцев на руках может быть до 5 млн единиц незадекларированного оружия, - МВД

Пятница 30 августа 2024 13:48
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У украинцев на руках может быть до 5 млн единиц незадекларированного оружия, - МВД Иллюстративное изображение (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

У украинцев может быть на руках от 2 до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия. В то же время подсчитать точное количество невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Министерства внутренних дел Богдана Драпятого в эфире телемарафона.

"Подсчитать все количество невозможно. В то же время по данным наших европейских партнеров, озвучиваются цифры, что на руках у населения может быть от двух до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия", - заявил Драпятый.

Он добавил, что принятие парламентом законопроекта о предоставлении гражданским лицам права задекларировать оружие, боеприпасы и трофейное оружие поможет решить проблему с неучтенным оружием и более точно понимать, сколько оружия есть у наших граждан.

Оружие в Украине

В марте 2024 года Верховная Рада, в первом чтении, поддержала законопроект, направленный на усовершенствование порядка получения огнестрельного оружия.

Основные положения законопроекта предусматривают следующее:

  • лица, которые нашли или получили оружие для участия в отпоре вооруженной агрессии России, обязаны его задекларировать. Процедура декларирования будет упрощенной и бесплатной.
  • гражданские лица, нашедшие оружие или боеприпасы, должны сообщить об этом в полицию и в течение 24 часов либо задекларировать, либо сдать найденные предметы.
  • если найденное или задекларированное оружие окажется причастным к уголовным делам, имеет удаленные или незаконно измененные маркировки, или имеет другие несоответствия по закону, оно будет изъято Национальной полицией.

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