У украинцев на руках может быть до 5 млн единиц незадекларированного оружия, - МВД
У украинцев может быть на руках от 2 до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия. В то же время подсчитать точное количество невозможно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Министерства внутренних дел Богдана Драпятого в эфире телемарафона.
"Подсчитать все количество невозможно. В то же время по данным наших европейских партнеров, озвучиваются цифры, что на руках у населения может быть от двух до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия", - заявил Драпятый.
Он добавил, что принятие парламентом законопроекта о предоставлении гражданским лицам права задекларировать оружие, боеприпасы и трофейное оружие поможет решить проблему с неучтенным оружием и более точно понимать, сколько оружия есть у наших граждан.
Оружие в Украине
В марте 2024 года Верховная Рада, в первом чтении, поддержала законопроект, направленный на усовершенствование порядка получения огнестрельного оружия.
Основные положения законопроекта предусматривают следующее:
- лица, которые нашли или получили оружие для участия в отпоре вооруженной агрессии России, обязаны его задекларировать. Процедура декларирования будет упрощенной и бесплатной.
- гражданские лица, нашедшие оружие или боеприпасы, должны сообщить об этом в полицию и в течение 24 часов либо задекларировать, либо сдать найденные предметы.
- если найденное или задекларированное оружие окажется причастным к уголовным делам, имеет удаленные или незаконно измененные маркировки, или имеет другие несоответствия по закону, оно будет изъято Национальной полицией.
Также в парламенте хотят отменить уголовную ответственность за изготовление и владение оружием.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.