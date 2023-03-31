Федерация фехтования Франции отказалась проводить этап Кубка мира из-за допуска россиян

Федерация фехтования Франции объявила об отказе от проведения этапа Кубка мира после допуска российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации.

"В связи с невозможностью соблюсти требования Международной федерации фехтования по допуску российских и белорусских атлетов на этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин, запланированный на 19-21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе, Федерация фехтования Франции заявляет об отмене розыгрыша турнира в 2023 году", - говорится в заявлении.

Напомним, Международная федерация фехтования (МФФ) на внеочередном конгрессе допустила спортсменов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям. Решение вступит в силу в апреле.

Вчера, 30 марта, список участников бойкота возвращения РФ и Беларусь в международное фехтование пополнила Дания. Ранее от проведения турниров отказались Польша и Финляндия.

Германия в свою очередь отказалась от проведения домашнего этапа женского Кубка мира по фехтованию из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.

К тому же три сотни фехтовальщиков призвали функционеров отменить возвращение РФ и Беларуси.

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