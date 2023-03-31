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Федерація фехтування Франції відмовилася проводити етап Кубка світу через допуск росіян

Фото: Федерація фехтування Франції відмовилася проводити етап Кубка світу через допуск росіян (facebook.com/ffescrime)
Автор: Тетяна Степанова

Федерація фехтування Франції оголосила про відмову від проведення етапу Кубка світу після допуску російських та білоруських спортсменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації.

"У зв'язку з неможливістю дотриматися вимог Міжнародної федерації фехтування з допуску російських і білоруських атлетів на етап Кубка світу з фехтування на шпагах серед чоловіків, запланований на 19-21 травня в Сен-Мор-де-Фоссе, Федерація фехтування Франції заявляє про відміну розіграшу турніру у 2023 році", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування (МФФ) на позачерговому конгресі допустила спортсменів із РФ та Білорусі до міжнародних змагань. Рішення стане чинним у квітні.

Вчора, 30 березня, список учасників бойкоту повернення РФ і Білорусь у міжнародне фехтування поповнила Данія. Раніше від проведення турнірів відмовилися Польща та Фінляндія.

Німеччина своєю чергою відмовилася від проведення домашнього етапу жіночого Кубка світу з фехтування через допуск до змагань спортсменів з Росії та Білорусі.

До того ж, три сотні фехтувальників закликали функціонерів скасувати повернення РФ і Білорусі.

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