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Роковая примета или случайность? Почему перед войной упал крест с Софийского собора

Киев, Воскресенье 13 апреля 2025 17:00
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Роковая примета или случайность? Почему перед войной упал крест с Софийского собора Фото: Софийский собор в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Михаил Шилин, Василина Копытко

За 40 дней до начала полномасштабного вторжения России с купола Софии Киевской упал крест, украинцы увидели в этом дурной знак. Но ученые объясняют, почему так случилось.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала генеральный директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

"В этом вопросе я прагматик, потому что понимаю, почему так произошло. В 50-х годах ХХ века эти все кресты изготовили, не соблюдая технологию - черный металл покрыли медью, которая со временем его разъела. Мы не успели заменить кресты", - сказала Куковальская.

Вместо упавшего креста был временно установлен другой с Теплой Софии (бывшая трапезная, - Ред.), который стилистически отличался. По времени получилось так, что как только его установили, сразу оккупанты начали отходить от Киева и с Черниговской области.

"Сегодня продолжается реставрация и восстановление всех крестов Софийского собора за счет меценатов, в частности центрального - при содействии мэрии Лиссабона", - сказала гендиректор заповедника.

В Лавре тоже падал крест

8 марта частично завалился крест на Церкви Всех Святых над Экономическими воротами, которая входит в комплекс Киево-Печерской лавры. Спасатели поднялись к кресту, осторожно срезали проволоку и безопасно спустили его на землю.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Куковальская рассказала о легендарной библиотеке Ярослава Мудрого. Единственная книга из библиотеки хранится в Рейме (Франция), где находятся остальные - неизвестно.

Кроме того, директор заповедника рассказала, как россияне пытаются забрать себе мощи киевского князя, которые, вероятно, находятся в США. Россияне предлагали за мощи Ярослава Мудрого 2 миллиона долларов.

Также Куковальская развенчала мифы вокруг изображения двуглавого орла на колокольне и Царских воротах Софии Киевской, который не имеет никакого отношения к "русскому миру".

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