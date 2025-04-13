Роковая примета или случайность? Почему перед войной упал крест с Софийского собора
За 40 дней до начала полномасштабного вторжения России с купола Софии Киевской упал крест, украинцы увидели в этом дурной знак. Но ученые объясняют, почему так случилось.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала генеральный директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.
"В этом вопросе я прагматик, потому что понимаю, почему так произошло. В 50-х годах ХХ века эти все кресты изготовили, не соблюдая технологию - черный металл покрыли медью, которая со временем его разъела. Мы не успели заменить кресты", - сказала Куковальская.
Вместо упавшего креста был временно установлен другой с Теплой Софии (бывшая трапезная, - Ред.), который стилистически отличался. По времени получилось так, что как только его установили, сразу оккупанты начали отходить от Киева и с Черниговской области.
"Сегодня продолжается реставрация и восстановление всех крестов Софийского собора за счет меценатов, в частности центрального - при содействии мэрии Лиссабона", - сказала гендиректор заповедника.
В Лавре тоже падал крест
8 марта частично завалился крест на Церкви Всех Святых над Экономическими воротами, которая входит в комплекс Киево-Печерской лавры. Спасатели поднялись к кресту, осторожно срезали проволоку и безопасно спустили его на землю.
Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Куковальская рассказала о легендарной библиотеке Ярослава Мудрого. Единственная книга из библиотеки хранится в Рейме (Франция), где находятся остальные - неизвестно.
Кроме того, директор заповедника рассказала, как россияне пытаются забрать себе мощи киевского князя, которые, вероятно, находятся в США. Россияне предлагали за мощи Ярослава Мудрого 2 миллиона долларов.
Также Куковальская развенчала мифы вокруг изображения двуглавого орла на колокольне и Царских воротах Софии Киевской, который не имеет никакого отношения к "русскому миру".