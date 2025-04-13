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Фатальна прикмета чи випадковість? Чому перед війною впав хрест із Софійського собору

Київ, Неділя 13 квітня 2025 17:00
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Фатальна прикмета чи випадковість? Чому перед війною впав хрест із Софійського собору Фото: Софійський собор у Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Михайло Шилін, Василина Копитко

За 40 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії з купола Софії Київській впав хрест, українці побачили в цьому дурний знак. Але науковці пояснюють, чому так трапилось.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла генеральна директорка заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська.

“У цьому питанні я прагматик, бо розумію, чому так сталося. У 50-х роках ХХ століття ці всі хрести виготовили, не дотримуючись технології - чорний метал покрили міддю, яка з часом його роз’їла. Ми не встигли замінити хрести”, - сказала Куковальська.

Замість хреста, що впав, було тимчасово встановлено інший із Теплої Софії (колишня трапезна, - Ред.), який стилістично відрізнявся. І як тільки його встановили, так сталось, що одразу загарбницькі війська почали відходити від Києва і з Чернігівщини, розповідає Куковальська.

“Сьогодні триває реставрація та відновлення всіх хрестів Софійського собору коштом меценатів, зокрема центрального - за сприяння мерії Лісабону”, - сказала гендиректорка заповідника.

У Лаврі теж падав хрест

8 березня частково завалився хрест на Церкві Всіх Святих над Економічною брамою, яка входить в комплекс Києво-Печерської лаври. Рятувальники піднялися до хреста, обережно зрізали дріт і безпечно спустили його на землю.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю РБК-Україна Куковальська розповіла про легендарну бібліотеку Ярослава Мудрого. Єдина книга з бібліотеки зберігається у Реймі (Франція), де знаходиться решта - невідомо.

Крім того, директорка заповідника розповіла, як росіяни намагаються забрати собі мощі київського князя, які, ймовірно, знаходяться в США. Росіяни пропонували за мощі Ярослава Мудрого 2 мільйони доларів.

Також Куковальська розвінчала міфи навкруги зображення двоголового орла на дзвіниці й Царських воротах Софії Київської, який гне має ніякого відношення до “русского міра”.

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