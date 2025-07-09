Эта простая привычка помогает бороться с гипертонией: она очень важна

У вас высокое кровяное давление? Если да, обратите внимание на свой вечерний режим сна. Опытный кардиолог утверждает, что ваш ночной режим может иметь огромное влияние на вашу систему кровообращения.

Какая вечерняя привычка может помочь в борьбе с гипертонией, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Strona Zdrowia .

Что надо делать против высокого давления?

По словам кардиолога Нишанта Калры, одним из ключевых элементов в борьбе с гипертонией является обеспечение здорового сна.

Сон играет ключевую роль в регулировании гормонов стресса, таких как кортизол, и способность организма управлять этими гормонами ухудшается при недосыпании, что может привести к повышению кровяного давления, объясняет эксперт.

Недосыпание не только непосредственно повышает кровяное давление (например, нарушая уровень гормонов стресса), но и косвенно подрывает другие аспекты здорового образа жизни, что может еще больше повредить сердце и кровеносные сосуды.

Как улучшить гигиену сна?

По данным Национального института здравоохранения США, взрослым следует спать от семи до девяти часов каждую ночь. Если вы спите меньше, вы рискуете не только высоким кровяным давлением, но и проблемами с памятью, головными болями, замедленной реакцией, усталостью, дневной сонливостью, тревогой и депрессией.

Один из самых простых, но чрезвычайно эффективных способов улучшить качество сна - это обеспечить надлежащее отопление и затемнение спальни. Когда мы засыпаем, температура нашего тела естественным образом снижается; прохладная среда поддерживает этот процесс и помогает организму понять, что пора отдохнуть.

Темнота не менее важна. Свет, особенно искусственный, может подавлять выработку мелатонина, гормона, ответственного за регулирование циркадного ритма.

Чтобы помочь вам заснуть, стоит приобрести шторы плотного сна или повязку на глаза. Эти небольшие изменения действительно имеют значение. Внедрение успокаивающих ритуалов перед сном также может значительно улучшить качество вашего ночного отдыха.

Чтение книги, прослушивание успокаивающей музыки или избегание использования телефона непосредственно перед сном - это простые способы улучшить сон.

Также важно то, что вы едите перед сном. Стоит избегать не только алкоголя, но и тяжелой, жирной и соленой пищи поздно вечером. Это может не только затруднить засыпание, но и негативно повлиять на кровяное давление.