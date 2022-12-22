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Роковая ошибка: в Польше ответили Макрону на его слова о "гарантиях" для РФ

Фото: заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский (wprost pl)
Автор: Мария Кучерявец

Высказывания французского президента Эмануэля Макрона о предоставлении Москве так называемых "гарантий безопасности" являются стратегической роковой ошибкой. Поскольку РФ не угрожает нападение со стороны НАТО или Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского в интервью RMF FM.

Яблонский.

французский лидер Эммануэль Макрон снова выступил за необходимость предоставления "гарантий безопасности" России после завершения войны.

Добавим, аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что подобная риторика Макрона является частью российской информационной операции.

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ФранцияПольшаЭммануэль Макрон