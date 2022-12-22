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Фатальна помилка: в Польщі відповіли Макрону на його слова про "гарантії" для РФ

Фото: заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський (wprost pl)
Автор: Марія Кучерявець

Висловлювання французького президента Емануеля Макрона щодо надання Москві так званих "гарантій безпеки" є стратегічною фатальною помилкою. Оскільки РФ не загрожує напад з боку НАТО чи України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Польщі Павла Яблонського в інтерв'ю RMF FM.

Яблонський.

французький лідер Емануель Макрон знову виступив за необхідність надання "гарантій безпеки" Росії після завершення війни.

Додамо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що така риторика Макрона є частиною російської інформаційної операції.

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ФранціяПольщаЕммануель Макрон