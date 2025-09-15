Фантастический прыжок: Дюплантис в третий раз стал чемпионом мира и снова переписал историю
Шведский легкоатлет Арман "Мондо" Густав Дюплантис подтвердил статус главной звезды современной легкой атлетики. На чемпионате мира в Токио 25-летний прыгун с шестом получил третье золото в карьере и установил 14-й мировой рекорд.
О результатах соревнований сообщает РБК-Украина.
Новый рекорд - 6,30 м
В финале мирового первенства Дюплантис взял высоту 6,30 м с третьей попытки. Этот результат стал лучшим в истории легкой атлетики и позволил ему снова переписать рекордные таблицы.
В общем швед уже 14 раз обновлял мировой рекорд в прыжках с шестом.
Дюплантис последовательно поднимает планку на протяжении всего 2025 года. В феврале на соревнованиях во французском Клермон-Ферране он превзошел отметку 6,27 м во время крытого сезона.
Впоследствии на домашнем турнире "Bauhaus Gala" в Швеции спортсмен поднялся на 6,28 м.
Через два месяца в Будапеште установил новое достижение - 6,29 м.
А выступление в Токио стало кульминацией сезона, где с третьей попытки он взял высоту 6,30 м.
Третье золото чемпионата мира
Эта победа стала для Дюплантиса третьей на чемпионатах мира.
Ранее он выигрывал золото в 2022 и 2023 годах, подтверждая полную доминацию в дисциплине. Ни один другой спортсмен сейчас не приближается к результатам шведа.
Финансовый бонус
Кроме спортивного признания, каждый новый мировой рекорд приносит Дюплантису 100 тысяч долларов призовых.
В 2025 году он уже четыре раза превышал собственные достижения, что обеспечило ему дополнительные 400 тысяч долларов.
