Фальстарт? В Раде отреагировали на скандальное решение МИД по консульским услугам для мужчин

По словам одного из собеседников, по закону ограничения на предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста должны вводиться только после вступления закона в силу. К тому же, согласно закону, такие услуги ограничивались только в том случае, если мужчина 18-60 лет не стоит на учете или не обновил свои военно-учетные. Находящиеся за рубежом смогут обновить свои данные дистанционно, однако даже сам механизм дистанционного обновления еще не утвержден Кабмином.

"Этот закон вступает в силу с 18 мая, и мужчинам - как в Украине, так и за рубежом - должен предоставляться еще плюс 60 дней на обновление данных. То есть раньше этого срока никто не должен ограничивать их права. Зачем в руководстве МИД инициировали это решение - непонятно совсем. Возможно, таким образом там хотели сбить наплыв мужчин, которые до вступления закона сейчас решили обращаться спешно за обновлением или получением документов, хотя это все равно не оправдывает такой шаг", - рассказал один из нардепов.

Он добавил, что ему пока ничего не известно о том, чтобы в профильном комитете вызвали МИД для разъяснения. Источник предположил, что пока это инициатива отдельных коллег, но вполне возможно, что впоследствии в комитете коллективно придут к такому решению.

Прекращение консульских услуг для мужчин за границей

Напомним, вчера в Центре обслуживания граждан "Паспортный сервис" сообщили, что по техническим причинам приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ". Параллельно этому в СМИ появилась информация о том, что для украинских мужчин приостановили предоставление консульских услуг за границей, за исключением оформления документов на возвращение в Украину.

Позже на это отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он заявил, что поручил принять меры для "восстановления справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом". В целом такое решение в МИДе называют временным шагом, связанным с принятием Верховной Радой нового закона о мобилизации, но уверяют, что подача заявления до 23 апреля гарантирует получение нового документа.

Что говорит новый закон о мобилизации

Добавим, что новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года. Согласно ему, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет как в Украине, так и за рубежом в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в ТЦК и СП. И вот что касается тех, кто находится за пределами страны, они могут сделать это дистанционно в три способа, а если этого не выполнят, то документом предусмотрены ограничения для таких лиц.