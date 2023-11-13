Фальстарт. Была ли "ошибкой" новость РФ об отходе из Херсонской области: мнение эксперта

Прокремлевские СМИ сегодня утром массово заявили, что оккупанты начинают "перегруппировку" войск на левобережье Херсонской области на более выгодные позиции. Достаточно быстро роспропаганда "аннулировала" сообщения, а в Минобороны РФ назвали новость "провокацией".

Действительно ли новость о "перегруппировке" была ошибкой, или же враг поспешил объявлять уход - в материале РБК-Украина ниже.

С чего все началось

Сегодня, 13 ноября в российских Telegram-каналах и на сайтах прокремлевских новостей появилась новость о том, что группировку войск "Днепр" перебросят "на более выгодные позиции" к востоку от Днепра.

"Оценив сложившуюся ситуацию командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. После перегруппировки "Днепр" освободит часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях", - сообщили росСМИ со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Фото: российская пропаганда заявила о "перегруппировке" войск в Херсонской области, а затем "аннулировала" новость (Getty Images)

Но за достаточно короткое время роспропаганда начала массово постить заявления о так называемом "аннулировании" новости, "принося извинения".

С реакцией не заставило себя ждать Минобороны РФ. Там утверждают, что новость о "перегруппировке" была так называемой "провокацией". Мол, кто-то неизвестный якобы отправил "ложное сообщение" от имени пресс-центра их ведомства.

Более того, российскими Телеграмм-каналами начала распространяться информация о так называемом "украинском следе" во время публикации сообщения об отводе войск.

"РИА Новости могли получить информацию о переброске войск по фейковому аккаунту Минобороны, который, вероятно, ведется с территории Украины", - написали в прокремлевском СМИ.

Речь идет о группировке, действующей в Херсонской области

Следует отметить, что группировка армии РФ "Днепр" отвечает за оккупацию левобережной части Херсонской области. Недавно его новым командующим был назначен командующий ВДВ и уроженец Донбасса Михаил Теплинский вместо генерал-полковника Олега Макаревича.

Украинские военные ранее назвали вероятную причину такой "ротации" у оккупантов. Как пояснила представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, обычно такие назначения происходят, когда оккупанты считают, что нужно изменить тактику и стратегию.

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны назвали увольнение Макаревича свидетельством того, что Кремль или Минобороны РФ могут быть достаточно озабочены и скептически настроены относительно его способности отразить недавнюю более масштабную, чем обычно, наземную операцию Украины на левом берегу Херсонской области.

Была ли "ошибкой" новость о "перегруппировке" оккупантов в Херсонской области?

РБК-Украина узнало экспертное мнение руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко. Он считает, что такое сообщение готовилось с российской стороны, но сегодня было опубликовано преждевременно.

"То есть у них произошел сбой. Это действительно их внутреннее сообщение, которое на самом деле свидетельствует, что РФ может готовиться к уходу с определенных защитных позиций", - говорит Мусиенко в комментарии изданию.

У оккупантов на левобережье Херсонской области действительно сложилась довольно неблагоприятная ситуация. Наши силы продолжают вести там наступательные действия, уже несколько перебрасывают технику, силы, средства для расширения плацдарма. Детальнее об этом читайте в материале "В Крым - 80 км. Что происходит на левом берегу Херсонской области под непрерывным контролем ВСУ".

"И российские войска не могут нас выбить с занятых позиций, а мы наоборот расширяем этот плацдарм. И речь уже может идти создание проблем с логистикой для оккупантов на определенных точках. Например, на подъездах к Новой Каховке. И то, что они изменили командование, попытались изменить ситуацию к лучшему, так она не меняется", - отметил Мусиенко.

При этом Россия втянута в серьезные бои на Авдеевском направлении, на Купянском. И там оккупанты понесут потери, передислоцируют свои силы и концентрируются.

"Поэтому, несмотря на усиление собственных позиций на левобережье Херсонской области, им не удается сдержать наше продвижение. Оно медленное, но оно идет. И обычно добавились удары по тылу российских войск, по поиску их штабов, их командование", - объясняет эксперт.

По мнению собеседника, сейчас идет целенаправленная работа украинских сил на левобережье. Речь идет о фланговой операции. И не исключено, что давлением украинских сил войска РФ действительно могут отойти на определенные позиции.

Фото: оккупанты могут отойти за Раденск в случае "перегруппировки" на левом берегу Херсонской области (googlе maps)

"Например, в Раденск. Возможно, и дальше Раденска на восток и оттуда пытаться организовывать оборону. То есть, мне кажется, что это (сообщение от Минобороны РФ - ред.) было преждевременным. Фальстарт этой новости, того, что должно быть объявлено", - подытожил эксперт.

Движения оккупантов пока не фиксируют

В Центре национального сопротивления (ЦНС) также прокомментировали ситуацию, отметив, что "перегруппировка войск", которую объявили россияне, пока не зафиксирована.

В ЦНС отмечают, что речь может идти о вражеской операции с целью отвлечения Сил обороны Украины, поэтому агрессор и заявил о так называемом "отходе" своих войск с временно оккупированных территорий Херсонской области.

"По информации местных, никаких соответствующих движений войск врага не зафиксировано. Следовательно, можем констатировать, что сейчас происходит информационная операция против Украины", - заявили в Центре нацсопротивления.

Однако там добавляют, что отход российских войск из Херсонщины - это дело времени.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.