Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта

Прокремлівські ЗМІ сьогодні вранці масово заявили, що окупанти починають "перегрупування" військ на лівобережжі Херсонської області на більш вигідні позиції. Досить швидко роспропаганда "анулювала" повідомлення, а в Міноборони РФ назвали новину "провокацією".

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: "ТАСС", "РІА Новини", звіт ISW, заяви речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, ЦНС, ексклюзивний коментар керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка.

Чи справді новина про "перегрупування" була помилкою, або ж ворог поспішив оголошувати відхід - в матеріалі РБК-Україна нижче.

З чого все почалося

Сьогодні, 13 листопада в російських Telegram-каналах і на сайтах прокремлівських новин з'явилася новина про те, що угруповання військ "Днепр" перекинуть "на більш вигідні позиції" на схід від Дніпра.

"Оцінивши ситуацію, що склалася, командування угруповання "Днепр" вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра. Після перегрупування "Днепр" звільнить частину сил, які будуть задіяні для наступу на інших напрямках", - повідомили росЗМІ з посиланням на заяву Міноборони РФ.

Але за досить короткий час роспропаганда почала масово постити заяву про так зване "анулювання" новини, "приносячи вибачення".

Фото: російська пропаганда заявила про "перегрупування" військ у Херсонській області, а потім "анулювала" новину (Getty Images)

З реакцією не забарилося Міноборони РФ. Там стверджують, що новина про "перегрупування" була так званою "провокацією". Мовляв, хтось невідомий нібито відправив "неправдиве повідомлення" від імені прес-центру їхнього відомства.

Більше того, російськими Телеграм-каналами почала ширитися інформація про так званий "український слід" під час публікації повідомлення про відведення військ.

"РІА Новини могли отримати інформацію про перекидання військ з фейкового акаунту Міноборони, який, ймовірно, ведеться з території України", - написали у прокремлівському ЗМІ.

Йдеться про угрупування, яке діє на Херсонщині

Варто зауважити, що угрупування армії РФ "Днепр" відповідає за окупацію лівобережної частини Херсонської області. Нещодавно його новим командувачем було призначено командувача ВДВ та уродженця Донбасу Михайла Теплинського замість генерал-полковника Олега Макаревича.

Українські військові раніше назвали імовірну причину такої "ротації" в окупантів. Як пояснила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зазвичай такі призначення відбуваються, коли окупанти вважають, що потрібно змінити тактику та стратегію.

Своєю чергою аналітики американського Інституту вивчення війни назвало звільнення Макаревича свідченням того, що Кремль або Міноборони РФ можуть бути достатньо стурбовані та скептично налаштовані щодо його здатності відбити нещодавню більш масштабну, ніж зазвичай, наземну операцію України на лівому березі Херсонської області.

Чи була "помилкою" новина про "перегрупування" окупантів на Херсонщині?

РБК-Україна дізналося експертної думки керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка. Він вважає, що таке повідомлення готувалося з російського боку, але сьогодні було опубліковано передчасно.

"Тобто у них стався збій. Це дійсно їх внутрішнє повідомлення, яке насправді свідчить, що РФ може готуватися до відходу з певних позицій захисних", - каже Мусієнко у коментарі виданню.

В окупантів на лівобережжі Херсонської області дійсно склалася доволі несприятлива ситуація. Наші сили продовжують вести там наступальні дії, вже дещо перекидають техніку, сили, засоби для розширення плацдарму. Детальніше про це читайте в матеріалі "До Криму - 80 км. Що відбувається на лівому березі Херсонщини під безперервним контролем ЗСУ".

"І російські війська не можуть нас вибити із зайнятих позицій, а ми навпаки розширюємо цей плацдарм. І мова вже може йти створення проблем з логістикою для окупантів на певних точках. Наприклад, на під'їздах до Нової Каховки. І те, що вони змінили командування, спробували змінити ситуацію на краще, то вона не змінюється", - зазначив Мусієнко.

При цьому ж Росія втягнута в серйозні бої на Авдіївському напрямку, на Куп'янському. І там окупанти зазнають втрат, передислоковують свої сили і концентруються.

"Тому попри підсилення власних позицій на лівобережжі Херсонщини їм не вдається стримати наше просування. Воно повільне, але воно йде. І звичайно додалися удари по тилу російських військ, з пошуку їхніх штабів, їх командування", - пояснює експерт.

На думку співрозмовника, зараз йде така цілеспрямована робота українських сил на лівобережжі. Мова йде про флангову операцію. І не виключено, що тиском українських сил війська РФ дійсно можуть відійти на певні позиції.

Фото: окупанти можуть відійти за Раденськ у разі "перегрупування" на лівому березі Херсонської області (googlе maps)

"Наприклад, до Раденська. Можливо, й далі за Раденськ на схід й звідти намагатися організовувати оборону. Тобто, мені здається, що це (повідомлення від Міноборони РФ - ред.) було передчасним. Фальстарт цієї новини, того, що мало бути оголошено", - підсумував експерт.

Руху окупантів поки не фіксують

В Центрі національного спротиву (ЦНС) також прокоментували ситуацію, зазначивши, що "перегрупування військ", яке оголосили росіяни, наразі не зафіксовано.

В ЦНС зазначають, що мова може йти про ворожу операцію з метою відволікання Сил оборони України, тому агресор і заявив про так званий "вихід" своїх військ з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

"Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак, можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України", - заявили в Центрі нацспротиву.

Проте там додають, що відхід російських військ з Херсонщини - це справа часу.

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