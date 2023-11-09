Почему РФ сменила командующего на Херсонском направлении: военные раскрыли цель врага

Российское военное руководство сменило командира, руководившего временно оккупированными территориями Херсонской области, поставив на его место генерала Михаила Теплинского. Обычно такие назначения происходят, когда оккупанты считают, что нужно изменить тактику и стратегию.

Об этом рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

По ее словам, такие действия оккупантов означают, что предыдущий командир не отвечал их ожиданиям развития событий на украинском левобережье.

"Запорожское направление просело в их понимании достаточно существенно: поломанные зубы дракона не остановили натиска Сил обороны. И Херсонское направление продолжает контрбатарейную борьбу и получает результаты достаточно убедительные", - сказала Гуменюк.

Также она объяснила, что Москва обычно сменяет командующего перед принятием важного военного решения на фронте. Украинские защитники со своей стороны создают все условия для противника, чтобы сделать такое решение - как самое сложное.