ua en ru
Чт, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему РФ сменила командующего на Херсонском направлении: военные раскрыли цель врага

Херсонская область, Четверг 09 ноября 2023 10:57
UA EN RU
Почему РФ сменила командующего на Херсонском направлении: военные раскрыли цель врага Фото: генерал-полковник Михаил Теплинский (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Российское военное руководство сменило командира, руководившего временно оккупированными территориями Херсонской области, поставив на его место генерала Михаила Теплинского. Обычно такие назначения происходят, когда оккупанты считают, что нужно изменить тактику и стратегию.

Об этом рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

По ее словам, такие действия оккупантов означают, что предыдущий командир не отвечал их ожиданиям развития событий на украинском левобережье.

"Запорожское направление просело в их понимании достаточно существенно: поломанные зубы дракона не остановили натиска Сил обороны. И Херсонское направление продолжает контрбатарейную борьбу и получает результаты достаточно убедительные", - сказала Гуменюк.

Также она объяснила, что Москва обычно сменяет командующего перед принятием важного военного решения на фронте. Украинские защитники со своей стороны создают все условия для противника, чтобы сделать такое решение - как самое сложное.

Напомним, Министерство обороны Великобритании накануне сообщило, что назначение нового командующего оккупантами на Херсонском направлении генерал-полковника Михаила Теплинского свидетельствует об усилении давления на группировку захватчиков на юге со стороны ВСУ.

Назначение Теплинского

Ранее о новой "ротации" российских генералов на Херсонском направлении сообщалось в отчете Института изучения войны. По данным составителей, Россия, вероятно, заменила руководившего группировкой "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича на командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Впоследствии эту информацию подтвердили российские СМИ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине