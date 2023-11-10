До Крыма - 80 км. Что происходит на левом берегу Херсонской области под непрерывным контролем ВСУ

Украинские войска могли установить непрерывный (постоянный) контроль над позициями на левобережной части Херсонской области. Речь идет об участках в районе Антоновских мостов и дороге между оккупированными Олешками и Новой Каховкой.

Подробнее о том, что такое непрерывный контроль и чем сложившаяся ситуация грозит оккупационным войскам, - в материале РБК-Украина .

При подготовке материала использовались: отчет аналитиков американского Института изучения войны (ISW) и эксклюзивные комментарии военного эксперта Владислава Селезнева.

Как говорится в отчете ISW, по состоянию на 9 ноября украинские силы установили непрерывный контроль позиций от Антоновского железнодорожного моста севернее села Пойма до Антоновского автомобильного моста к северу от Олешек. Кроме того, они могли перерезать дорогу Олешки-Новая Каховка как минимум в двух местах. Официально эта информация не подтверждена.

Что такое непрерывный контроль: расширение плацдарма и угроза вражеской логистике

Как объяснил эксперт Владислав Селезнев, подразделения морской пехоты расширили плацдарм на левом берегу - по фронту это около 60 км от Антоновского автомобильного моста до села Крынки. И сейчас продолжаются бои за дальнейшее расширение плацдарма в районе Песчановки, Подстепного и Крынок.

Что касается трассы на Новую Каховку, то это второстепенная дорога, которая идет вдоль линии Днепра.

"Почему ей уделено такое внимание? Она является рокадной (проходит параллельно линии фронта, - ред.). Конечно, враг серьезно нервничает, ему важно оперативно перебрасывать ресурсы для реализации тех или иных задач. В двух местах эта дорога находится под контролем, но очевидно, что дальше Силы обороны пытаются продвигаться вперед", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Фото: украинские морпехи расширяют плацдарм на подступах к населенным пунктам на левобережье Херсонской области (deepstatemap.live)

Он также обратил внимание, что российские "Z"-паблики пишут о якобы бронетехнике на левом берегу, которую используют украинские морские пехотинцы.

"Как она могла быть перемещена, точно не известно. Конечно, БТР и БМП могут самостоятельно преодолевать Днепр, там расстояние между берегами около 1000 метров, это очень много, но, тем не менее, наши силы способны преодолевать и такие водные препятствия. Так что бронетехника там появляется", - добавил он.

Что нужно для продвижения на левобережье Херсонской области

Чтобы украинская армия могла дальше продвигаться вперед, нужно большое количество вооружений, техники и боеприпасов. Масштабную переброску можно организовать через понтонно-мостовую переправу.

"Де-факто сейчас у Украины нет возможности использовать стационарные сооружения, потому что враг их разрушил. Все четыре моста через Днепр в этой части уничтожены. Это Антоновский железнодорожный мост, Антоновский автомобильный мости и мостах возле дамбы в Новой Каховке. Самой дамбы там уже нет, потому что россияне подорвали ее, так что нужно наводить понтонно-мостовую переправу", - говорит Селезнев.

Для этого нужно специальное оборудование. Но не менее сложна задача - обезопасить переправу от вражеской авиации и артиллерии. Пока это труднореализуемо из-за тотального превосходства России в авиационном компоненте. Как выход - наращивание сети систем ПВО, чтобы отодвинуть врага подальше от Днепра.

Как будет развиваться ситуация на левом берегу

Ответ зависит от того, есть ли у украинской армии достаточное количество ресурсов, чтобы продвигаться вперед.

"Однозначного ответа нет, эта информация закрыта. Но есть ключевой момент. По фронту в 60 км плацдарм держат украинские морпехи и враг вынужден рефлексировать, перебрасывая подразделения десантников. В частности, тех, которые недавно находились на Токмацком направлении. Тем самым враг снизил свое присутствие на этом участке фронта", - утверждает эксперт.

Можно ли говорить о тактическом успехе

Безусловно, на данный момент успехи тактические. При этом стоит обратить внимание на детали: расстояние от Днепра до крымских перешейков, в частности, до района Каланчака и Чаплинки, около 80 км. И за все время оккупации россияне не создали там мощную сеть инженерных, фортификационных и защитных сооружений. На подходе к перешейкам что-то строят, но в целом на юге Херсонской области их почти нет.

"Они были уверены, что украинская армия не сможет форсировать Днепр. Однако мы видим, что ситуация меняется и это отличная возможность для Сил обороны. Хотя трансформировать эту возможность в освобождение территорий можно только при наличии необходимых ресурсов. Вот от этого и будет зависеть, каких результатов мы сможем достичь", - отметил Селезнев.

Что будут делать россияне

Если представить, что украинская армия сможет двигаться вперед по трассе Е-97 в направлении крымских перешейков, то группировки вражеских войск в западной части юга Херсонской области могут оказаться в окружении. Это национальный парк Белобережье, Кинбурнская коса и ближайшие районы.

"Оттуда враг до сих пор пытается бить по Очакову, по населенным пунктами на противоположном берегу Днепро-Бугского лимана. Соответственно, оттуда нужно будет убираться, чтобы не попасть в окружение. То есть, враг может оказаться в довольно непростой ситуации. А если украинские силы двинутся дальше, то россиянам нужно будет в спешке бежать из Железного Порта, Лазурного, Скадовска в оккупированный Крым. Успеет ли он воспользоваться основными коммуникационными маршрутами - вопрос дискуссионный", - объяснил эксперт.

Пока же об этом говорить рано. Для освобождения юга Херсонской области нужны очень большие ресурсы. Противник сосредоточил там до 65000 человек и это очень много, примерно столько же на юге Запорожской области и на Лимано-Купянском направлении.

"Таким образом, за счет силы враг пытается остановить продвижение морпехов. Более того, сейчас по трассе Т2206 от Олешек несколько южнее Новой Каховки, по факту в направлении Мелитополя, он строит оборонные рубежи. Чтобы в случае продвижения украинской армии, она уперлась в них", - добавил Селезнев.