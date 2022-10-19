Специалисты начали восстановление электроснабжения на левом берегу Киева
Специалисты ДТЭК начали проводить ремонтные работы после нарушений в электросетях на левом берегу Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета.
По данным ведомства, специалисты уже выехали на энергетический объект, они проводят обследование и прилагают все усилия для того, чтобы возобновить электроснабжение для киевлян.
"Как только причины будут выяснены, ДТЭК "Киевские электросети" сможет сориентировать клиентов о времени возобновления электроснабжения", - отмечают в КГГА.
Напомним, вчера, 18 октября, россияне атаковали объект энергетической инфраструктуры в Деснянском районе Киева.
В результате атаки оккупантов у части жителей столицы пропал свет и вода.
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