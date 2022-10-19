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Специалисты начали восстановление электроснабжения на левом берегу Киева

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Киев, Среда 19 октября 2022 16:28
Специалисты начали восстановление электроснабжения на левом берегу Киева Фото: специалисты начали восстановление электроснабжения на левом берегу Киева (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Специалисты ДТЭК начали проводить ремонтные работы после нарушений в электросетях на левом берегу Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета.

По данным ведомства, специалисты уже выехали на энергетический объект, они проводят обследование и прилагают все усилия для того, чтобы возобновить электроснабжение для киевлян.

"Как только причины будут выяснены, ДТЭК "Киевские электросети" сможет сориентировать клиентов о времени возобновления электроснабжения", - отмечают в КГГА.

Напомним, вчера, 18 октября, россияне атаковали объект энергетической инфраструктуры в Деснянском районе Киева.

В результате атаки оккупантов у части жителей столицы пропал свет и вода.

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ДТЭК Киев Электроэнергия
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