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Фахівці розпочали відновлення електропостачання на лівому березі Києва

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Київ, Середа 19 жовтня 2022 16:28
Фахівці розпочали відновлення електропостачання на лівому березі Києва Фото: фахівці розпочали відновлення електропостачання на лівому березі Києва (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Фахівці ДТЕК розпочали ремонтні роботи після порушень в електромережах на лівому березі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міськради.

За даними відомства, фахівці вже виїхали на енергетичний об'єкт, вони проводять обстеження та докладають усіх зусиль для того, щоб відновити електропостачання для киян.

"Щойно причини буде з'ясовано, ДТЕК "Київські електромережі" зможе зорієнтувати клієнтів про час відновлення електропостачання", - зазначають у КМДА.

Нагадаємо, вчора, 18 жовтня, росіяни атакували об'єкт енергетичної інфраструктури у Деснянському районі Києва.

Внаслідок атаки окупантів у частини жителів столиці зникло світло та вода.

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