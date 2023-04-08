Специалисты минфина США отправятся в Европу убеждать компании выйти из рынка РФ
Министерство финансов США отправит специалистов по санкциям и финансированию терроризма в Европу, где они будут убеждать компании выйти с рынка РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .
Должностные лица Минфина США Лиз Розенберг и Брайан Нельсон планируют посетить ряд Европейских стран, чтобы убедить компании, все еще ведущие бизнес с Россией прекратить финансовые связи с РФ из-за продолжения войны против Украины.
Специалисты встретятся с руководителями финансовых учреждений Швейцарии, Италии и Германии. Они планируют поделиться данными о потенциальных лицах, уклоняющихся от санкций и предупредить о возможных наказаниях за несоблюдение установленных международных ограничений.
Ранее мы писали, что Байден продлил на один год действие режима ряда санкций Соединенных Штатов против России, введенных из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Напомним, в Вашингтоне состоится форум партнерства США – Украина.
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