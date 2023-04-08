В Вашингтоне пройдет форум партнерства США – Украина: что обсудят
13 апреля, в зале торговой палаты Соединенных Штатов Америки, в Вашингтоне состоится форум партнерства США – Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.
В форуме примут участие Госдепартамент США, USAID и министерство торговли в партнерстве с правительством Украины. В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы стимулирования инвестиций для раскрытия рыночного потенциала в Украине и построения устойчивого будущего.
Кроме того, речь пойдет о создании привлекательной нормативной базы, предпринимательства и возобновляемой энергетики.
"Эта общая мера имеет цель ускорить американские инвестиции и их привлечение в Украину путем создания возможностей для планирования и взаимодействия в процессе восстановления украинской экономики", - отмечается в сообщении.
Ранее мы писали, Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил действие ряда санкций против РФ из-за войны в Украине.
Напомним, в США рассматривают возможность ограничить использование продуктов российской компании по кибербезопасности "Лаборатории Касперского".
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