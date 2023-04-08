ua ru
Сб, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Вашингтоне пройдет форум партнерства США – Украина: что обсудят

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 08 апреля 2023 02:21
В Вашингтоне пройдет форум партнерства США – Украина: что обсудят Фото: На следующей неделе состоится форум партнерства США – Украина в Вашингтоне (facebook/GeneralStaff)
Автор: Максим Шушко

13 апреля, в зале торговой палаты Соединенных Штатов Америки, в Вашингтоне состоится форум партнерства США – Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

В форуме примут участие Госдепартамент США, USAID и министерство торговли в партнерстве с правительством Украины. В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы стимулирования инвестиций для раскрытия рыночного потенциала в Украине и построения устойчивого будущего.

Кроме того, речь пойдет о создании привлекательной нормативной базы, предпринимательства и возобновляемой энергетики.

"Эта общая мера имеет цель ускорить американские инвестиции и их привлечение в Украину путем создания возможностей для планирования и взаимодействия в процессе восстановления украинской экономики", - отмечается в сообщении.

Ранее мы писали, Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил действие ряда санкций против РФ из-за войны в Украине.

Напомним, в США рассматривают возможность ограничить использование продуктов российской компании по кибербезопасности "Лаборатории Касперского".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Военная помощь Война России против Украины
NEWS
С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине
С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян