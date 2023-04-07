Байден продлил действие санкций в отношении РФ из-за войны против Украины
Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на один год действие режима ряда санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Режим ЧС продлевается из-за вредоносной зарубежной деятельности правительства РФ. Такой, как:
- усилия по подрыву проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах;
- участие и содействие вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров;
- поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства;
- осуществление экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;
- подрыв безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;
- нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств - продолжение представления необычной и чрезвычайной угрозы для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.
"Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в Указе 14024, в отношении определенной вредной внешней деятельности правительства РФ", - заявил Байден.
Напомним, 15 апреля 2021 года Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности из-за РФ.
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