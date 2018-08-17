У Facebook стався збій

В Україні збій відбувся у Києві, Запоріжжі та Дніпрі

У соціальній мережі Facebook сьогодні, 17 серпня, по всьому світу стався збій. Про це повідомляється на сайті Downdetector.

За даним Downdetector, у соцмережу не могли зайти жителі Києва, Запоріжжя та Дніпра.

Станом на 18 годин 35 хвилин найбільші проблеми спостерігалися майже по всій території США, на Кубі, у Мексиці, Перу, Бразилії, Аргентині, Чилі, Венесуелі, Уругваї, на південному сході та на південному заході Канади, в Австралії, Єгипті, Саудівській Аравії, Таїланді, В’єтнамі, Лаосі, Манілі, М’янмі, Японії, Пакистані, Непалі, В’єтнамі, Індії, Казахстані, Киргизстані, Новій Зеландії, Грузії, Німеччині, Туреччині, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Франції, Італії, Іспанії, Румунії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії, Австрії, Польщі, Данії, Норвегії, Болгарії, західній частині Росії та у Москві.

Також відбувся збій у Києві, Запоріжжі та Дніпрі.

Раніше повідомлялось, що користувачі Telegram 7 серпня вкотре поскаржилися на збій в роботі месенджера.

Крім цього, 3 серпня у роботі Facebook також стався збій. За даними Downdetector, в основному проблеми зачепили європейські країни і США.